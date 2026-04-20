本格的な春を迎え、クマの活動が活発化しています。



県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、今年、19日までに寄せられた目撃情報は去年の同じ時期の1.5倍近くになっています。



人の生活圏での目撃も多く、今年もまた、警戒が必要です。



こちらは18日夕方、秋田市新屋元町で撮影された防犯カメラの映像です。



現れたのは一頭のクマ。



体長は約1メートル。





そのまま別の住宅の方向へと向かっていきました。住民「ゲッ、やばいな。まさか後ろにいるとは」「子どももいるので危ない」静かな住宅街に現れたクマ。この日、クマダスには新屋地区周辺で10件の目撃情報が寄せられました。19日は秋田市の牛島地区でもクマの目撃が相次ぎました。日の出から間もない午前5時半すぎ、住宅地を駆け抜けていく姿が。この10分前には新聞配達の人が通ったばかりだということです。近くの小学校までは約500メートル。普段は小中学生の通学路にもなっています。今年も人の生活圏にクマが姿を現し始めました。19日は午後になるとさらに東側、秋田市の一つ森公園周辺で目撃が相次ぎました。散歩やジョギングなどを楽しむ人も多い、市民の憩いの場です。石川一輝記者「一つ森公園でクマが目撃された後、夕方6時ごろにはこちらの田んぼでも目撃情報がありました。向かいには商業施設もあり、駐車場でも目撃情報があったということです」飲食店から漂う香りに誘われたのでしょうか。クマは停めてあった車の中をのぞきこんでいたといいます。私たちのすぐそばに潜んでいるクマ。鉢合わせによる事故を防ぐため、県は、鈴やラジオなど音の出るものを携帯するなど対策を徹底するよう呼びかけています。※4月20日午後6時15分のABS news every.でお伝えします