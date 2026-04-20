三振量産も「ホームランを打ってくれればいい」 Wソックス伝説監督が説いた村上宗隆の“価値”「打率がそこそこあるなら彼の場合はプラスだ」
連日のようにホームランを打ちまくり、米球界内で存在感を示している村上(C)Getty Images
連日の一発に反響が広まっている。現地時間4月19日、ホワイトソックスの村上宗隆は敵地でのアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場。5回無死一塁で迎えた第3打席に、3試合連続となる特大の第8号を放った。
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怒涛の勢いは止まらない。この日は、開幕当初に「見送っていた」という、ど真ん中に抜けた甘い変化球をジャストミート。敵将のマーク・コッツェイが「しっかりと打たれた。とにかく彼のパワーは抜群だ。それは疑いようがない」と脱帽した強打で、敵地を震撼させた。
これで今季成績は、打率.208ながら、8本塁打、ISO.333、長打率.542、OPS.918。いずれもパワー系の数字を飛躍的に伸ばしている村上は、「時間がかかるのではないか」と目されたMLBの水に本格的に馴染み始めてきていると言えよう。
開幕22試合で8勝14敗と大きく負け越しているチームにあって、ひとり気を吐いている和製大砲には、レジェンド指揮官も惜しみない賛辞を贈る。米イリノイ州地元局『Chicago Sports Network』の解説を務めるオジー・ギーエン氏は「日本でのスイングの仕方を見ていると、リーグが変わったことで、不利になる面はある。でも、ホームランがたくさん出るならそれでいい」と熱弁した。
2005年にホワイトソックスを世界一に導いたギーエン氏が「不利になる」と指摘する部分は、三振率（33％）と空振り率（40.6％）という高い数値を刻んでいる村上の成績にも表れている。しかし、かねてから「日本で56本も打ったのに、なぜ打てないと言うんだ？」と活躍を確信し、強く訴えてきたレジェンド監督は、「打率がそこそこあるなら、彼の場合はもうプラスだ」と断言。日本からやってきた大物ルーキーの価値を論じている。
「三振はたくさん出るかもしれないが、こういうタイプの選手はホームランを打ってくれればそれでいいんだよ。願わくば、塁上に走者がいる場面で打席を回したいところだ。もちろん、まだ相手がどんな攻め方をしてくるかを学んでいる段階だ。そういう中で素晴らしいのは、無理にボールを追いかけないところ。もしも、彼がボール球も振っていたら今の成績にはならない。きっと打率.180で、今以上に三振だらけだよ」
村上を「日本のシュワバーだ」とも評したギーエン氏。通算打率.231ながら、2度の本塁打王に輝いた強打者と比較される現状は、NPBで三冠王となった男の凄みを物語っている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]