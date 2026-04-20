青山商事は、5月6日に迎える「創業記念日」にあたり、4月24日から5月10日まで、全国の「洋服の青山」および公式オンラインストアにおいて、最新のクールビズアイテムを特別価格で提供する「創業感謝祭」を開催する。

昨年の夏は、1898年の統計開始以来、「観測史上最も暑い夏」となった。今年の夏の天候見通し（気象庁（夏の天候見通し）から）についても、地球温暖化の影響によって全国的に平年を上回る厳しい暑さが予測されている。これを受け、同社ではビジネスウエアの「接触冷感」や「高通気」機能への需要の高まりが例年に比べて早まると判断した。それに合わせてゴールデンウィークを前に、夏物アイテムのラインアップをそろえ、ビジネスパーソンの快適な夏をサポートする。

メンズスタイルの「＃すご」冷たいポロシャツやスラックスには、触れた瞬間にひんやりとした心地よさを提供する接触冷感素材を採用した。また、ビジネスパーソンの強い味方でもある「ノンアイロンテック」ワイシャツは、優れた通気性とストレッチ性、吸水速乾機能を兼ね備えている。レディーススタイルは、スタイルアップと涼しさを両立した「わたしの推しパン」など、働く女性の声を反映した接触冷感アイテムを拡充した。

単なる夏物商品の提案にとどまらず、アイロン不要のイージーケア性やUVカット機能など、過酷な夏をスマートに乗り切るための「多彩な高機能商品」を展開する。

［開催日］4月24日（金）から

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp