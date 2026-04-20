花王は、住居用ブランド「マジックリン」から、5月23日に、カビやピンクぬめりを約6週間生えにくくする（24時間換気、ドア閉の浴室での効果・すべてのカビやピンクぬめりを抑制するわけではない・既にある汚れは除去してから使用）「マジックリン お風呂にピタッ」を発売する。

同商品は、浴室の壁に磁石で貼れる（タイルの壁など、磁石が貼れない壁もある）新しいタイプ（同社内において）の浴室用カビ抑制・消臭剤で、手軽に設置できることが特長。安心して使える処方設計に加え、「くらしへのなじみやすさ」や「続けやすさ」にもこだわった。

近年、生活者を取り巻く環境は大きく変化している。東京を含む一部の地域においては、2004年と2024年の平均湿度を比較すると、年間でカビが繁殖しやすい湿度60％以上の期間が増えている（気象庁ホームページ（気象庁 過去の気象データ検索）、並びにデータを考察）。また、共働き世帯の増加（出典：共働き等世帯数の年次推移（厚生労働省） 共働き等世帯数の年次推移 令和5年版厚生労働白書−つながり・支え合いのある地域共生社会− 厚生労働省）で、日中の就業などで家を閉め切る時間が長く、こまめな換気が難しい家庭も増えており、「そうじでカビを除去しても、すぐに再発してしまう」「カビへの対応が追いつかない」という生活者の悩みの声も上がっている（花王調べ）。





そこで今回、浴室のカビやピンクぬめりを約6週間生えにくくする「マジックリン お風呂にピタッ」を発売する。1971年の誕生以降、長きにわたり生活者のくらしに寄り添ってきた「マジックリン」ブランドから、新たに提案する浴室用カビ抑制・消臭剤。本体ケース裏面の磁石によって、浴室の壁に貼り付けて使用できる手軽さが特長になっている。直接平らな場所に置いたり、フックに引っ掛けたりすることもできるなどくらしになじみやすく、浴室のスタイルに合わせて自由自在に使用できる。

同商品は、塩素や煙、強い香りを使用しない（使用開始直後は強く香ることがある）ウォーターベース処方を採用。カビを生えにくくする設計となっている。壁に貼り付けて使用した際も背面の空気孔をふさがない独自の容器形状で、浴室全体に液が揮散し、カビを生えにくくする。心地良く香るやさしい微香性。また、浴室内で洗濯物を干す人にはうれしい、浴室空間の生乾き臭を防ぐ効果も兼ね備えている。

さらに、カビを生えにくくするためには商品の使用を継続することが大切であり、花王製品としては初めて「交換時期お知らせ機能」を導入した。商品に同封された説明書のコードを読み取ることで、専用ページが立ち上がり、スマートフォン内蔵のカレンダーアプリと連携し6週間後の交換時期を通知する。これによって、交換忘れを防ぎ、継続使用をサポートする。

今後も「マジックリン」ブランドは、多様化するライフスタイルや家事の担い手に寄り添い、家族が安心して生活できる清潔な住まいの実現に向けて提案をしていく考え。

［小売価格］設定なし

［発売日］5月23日（土）

花王＝https://www.kao.com/jp