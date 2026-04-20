２０日午後４時５２分ごろ、青森県で震度５強、岩手、宮城両県で震度５弱を観測する地震があった。気象庁によると、震源地は三陸沖で震源の深さは約１０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）７・５（速報値）。同庁は岩手県沿岸と、北海道、青森県の一部の沿岸に津波警報、宮城県や福島県などに津波注意報を発表、すぐに高台へ避難するよう呼びかけた。

津波の予想高さは岩手県などが３メートル、宮城などは１メートル。久慈港（岩手県）で午後５時半過ぎに８０センチを観測するなど沿岸各地で津波の到達が相次いでいる。

相模湾・三浦半島（横須賀市の観音崎以南〜湯河原町の１３市町）でも若干の海面変動が予想されるとして津波予報が出されている。横浜地方気象台は「県内では津波の心配はないが、海を見に行ったりせず、離れてほしい」としている。

北海道や秋田、山形、福島の各県で震度４を観測。茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、山梨の各県と東京都で震度３となった。同庁は「揺れの強かった地域では今後１週間程度、最大震度５強程度の地震に注意してほしい」と呼びかけている、さらに強い地震が発生する恐れもあるという。

神奈川で震度３となったのは、横浜市西区と中区、小田原市。横浜市神奈川区や港北区、川崎市川崎区、中原区、多摩区、平塚市、鎌倉市、藤沢市、三浦市、大和市、相模原市中央区、緑区、秦野市、厚木市、松田町、湯河原町などで震度２を観測し、横須賀市、山北町などは震度１を記録した。神奈川県東部では、超高層ビルなどに影響する長周期地震動の階級１が観測された。