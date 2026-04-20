T-SPARK、「第64回 静岡ホビーショー（一般公開日）」にて同ブースでトイライズ、REALIZE MODELの特別販売を実施
【第64回 静岡ホビーショー】 会期： 業者招待日 5月13・14日 小中高校生招待日 5月15日 一般公開日 5月16・17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要
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タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、5月16日、17日に開催される「第64回 静岡ホビーショー」一般公開日にてトイライズ、REALIZE MODELの特別販売を実施する。
特別販売ではトイライズから「キングエクスカイザーブラックVer.」、REALIZE MODELからは「デザートライガー」がラインナップ。
「キングエクスカイザーブラックVer.」は黒をベースとしたカラーリングとなった特別仕様。「デザートライガー」はシールドライガーの局地戦仕様が再現され、デザート迷彩のようなカラーリングとなっている。
続報は5月8日に公開を予定している。
【特別販売のお知らせ】- T-SPARK 公式 (@tspark_official) April 20, 2026
第64回 静岡ホビーショー（5/16~5/17の一般公開日）
のT-SPARKブースにて、トイライズより、
「キングエクスカイザーブラックVer.」
の特別販売が決定！
2026年5月8日(金)の続報を待て！
※当該商品は国外イベントでの販売も予定しています。 pic.twitter.com/y9EEf68lv1
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※当該商品は国外イベントでの販売も予定しています。