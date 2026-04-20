【第64回 静岡ホビーショー】 会期： 業者招待日 5月13・14日 小中高校生招待日 5月15日 一般公開日 5月16・17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、5月16日、17日に開催される「第64回 静岡ホビーショー」一般公開日にてトイライズ、REALIZE MODELの特別販売を実施する。

特別販売ではトイライズから「キングエクスカイザーブラックVer.」、REALIZE MODELからは「デザートライガー」がラインナップ。

「キングエクスカイザーブラックVer.」は黒をベースとしたカラーリングとなった特別仕様。「デザートライガー」はシールドライガーの局地戦仕様が再現され、デザート迷彩のようなカラーリングとなっている。

続報は5月8日に公開を予定している。

(C)サンライズ

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※当該商品は国外イベントでの販売も予定しています。