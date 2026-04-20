ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】都内で大きな被害確認されず けが人情報もなし 警視庁・東… 【速報】都内で大きな被害確認されず けが人情報もなし 警視庁・東京消防庁 青森県で最大震度5強の地震 【速報】都内で大きな被害確認されず けが人情報もなし 警視庁・東京消防庁 青森県で最大震度5強の地震 2026年4月20日 18時19分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 警視庁によりますと、東京都内で地震による大きな被害は確認されていないということです。また、東京消防庁によりますと、都内でけが人がいるという情報はないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 上田, 住宅, 京王線, 徳島, 工場, 明大前, 寺田屋, 明治大学, ネジ, イベント