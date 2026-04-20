ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】青森と北海道を結ぶ「津軽海峡フェリー」全航路で運航を見合… 【速報】青森と北海道を結ぶ「津軽海峡フェリー」全航路で運航を見合わせ 午後5時現在 北海道・青森・岩手に津波警報 【速報】青森と北海道を結ぶ「津軽海峡フェリー」全航路で運航を見合わせ 午後5時現在 北海道・青森・岩手に津波警報 2026年4月20日 18時17分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 青森で震度5強を観測した地震の影響で、青森と北海道を結ぶ「津軽海峡フェリー」は午後5時現在、全航路で運航を見合わせています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） ダイス, デイサービス, イベント, ネジ, 上田, 井の頭線, 神事, 介護, 徳島, 横浜