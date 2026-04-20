個別株投資で特に人気が高いのが「IPO（新規公開株）投資」です。抽選での参加が基本ですが、好きな会社の「デビュー時株主」になれる“推し活”です。もし株主になれば、あなたも経営を担う関係者の一員となります。株主総会という“現場”に参加して、一番近くで企業の発展を見守ることも一つの醍醐味でしょう。本記事では、横川楓氏の著書『散財さんのお金の増やし方』より一部を抜粋・編集し、IPO投資の基本と株主という関係者の立場を楽しむ方法について解説します。

もし、好きな会社が「上場」したら…まるでお祭りな〈IPO投資〉

株式投資の「お祭り」とも言える「IPO（新規公開株）投資」とは、未上場の企業が新しく株式市場にデビューすること。

もし、あなたが好きなコンテンツを作っている会社が「上場します！」と発表したら、それは最初の株主になれるチャンスです。

IPO投資がなぜ人気かというと、市場に出る前の「公募価格」で株を手に入れられるからです。

人気の企業が上場する場合、「あの上場株、欲しい！」という買い注文が殺到し、上場した瞬間の価格（初値）が、公募価格よりも高くなることがよくあります。いわゆる「ご祝儀相場」ですね。

公募価格で安く手に入れて、直後の初値で高く売れる可能性がある。このシンプルさが、多くの投資家を惹きつけています。

たとえば、2024年に上場して話題になった「東京メトロ」。公募価格1,200円に対し、ついた初値は1,630円でした。もし100株買っていれば、「4万3,000円」のお小遣いになった計算です。

もっとすごい例もあります。同じく2024年に上場した、高校生の採用支援などを行う「ジンジブ」という会社。

こちらは公募価格1,750円に対し、初値はなんと3,980円！ 100株で「22万3,000円」もの利益になりました。

まるで「プラチナチケット」…人気すぎて買えない〈IPO株〉の注意点

ですが、世の中そんなに甘くはありません。みんなが欲しがるので、人気のIPO株は「抽選」になることがほとんどなんです。

細かい購入手順の説明は割愛しますが、IPOは通常の株とは違い、「取り扱っている証券会社が限られる」「事前の申し込みが必要」など、ちょっとハードルが高めです。

絶対に儲かる保証はありませんし、公募価格より初値が下がることもあります。

初心者のうちは、「応援している会社が上場するなら、記念に申し込んでみる」「当たったらラッキー！」くらいのスタンスでいるのがちょうどいいと思います！

株主になったら「株主総会」へ…めちゃくちゃ“関係者”になれる醍醐味

株を買ったところで、「ただ自分はその会社の株を持っているだけ」と考える人もいますが、実は株主というのは、その会社の一部を保有しているということですから、めちゃくちゃ「関係者（オーナー）」なんです。

そんなオーナーが集まるのが、「株式会社の最高意思決定機関」である「株主総会」です。会社の重要な事項は、ここで決定されることになっています。

株主総会は、一般的に事業年度の終了後3か月以内に行われることが通例となっていて、3月決算の会社が多いことから、6月に開催されることが多いです。

その会社の関係者として会社の重要議題を決める場に参加し、なんなら質問だってできちゃいます。

たとえばオリエンタルランドが公開した「事前質問 主なご質問へのご回答」によると、「現状の株価への考え方と株主還元方針」だけでなく、「東京ディズニーリゾートの今後のチケット戦略」や「今後の東京ディズニーリゾートの開発計画」、「商品の早期欠陥や商品の転売に対する対策」などの質問が寄せられていることがわかります。

ほかには、たとえばプロ野球球団を有する会社では、選手や監督に関する質問や球団の方針についての質問が上がることもあるようです。

横川 楓

経営学修士(MBA)／ファイナンシャルプランナー(AFP)

やさしいお金の専門家

推し活経済評論家