バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツです。



この土日、アウェーでアルティーリ千葉と対戦しました。



両日ともに持ち味の速攻が光ったものの、後半の守りにほころびが出て、3連敗となりました。



欠場選手が相次ぎ、先週からベンチメンバー10人での戦いが続いているハピネッツ。





それでも、東地区10位のアルティーリ千葉に対し、立ち上がりから競り合いました。攻守ともにスピードを生かしたプレーで食らいつき、前半は6点差以内のシーソーゲームとなります。しかし後半、攻撃が停滞し始めると、ディフェンスでも粘れず、3ポイントシュートを中心に失点。2桁の点差を縮めることができず、敗れました。19日も序盤から拮抗した展開となります。わずかにリードを許して課題の後半を迎えますが…終盤も運動量は落ちず、得意の速攻を中心にハピネッツがリードします。ところが、第4クオーター残り1分を切ってから、立て続けに失点し、試合をひっくり返されます。残り10秒、ハピネッツがシュートを決めれば逆転という場面。最終盤で決め切れず1点に泣いたハピネッツ、3連敗です。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢ハピネッツはこれで10勝45敗となりました。次は21日水曜日、秋田市で東地区5位のレバンガ北海道と対戦します。今シーズンも残り5試合です。一つでも多く勝てるように会場でブーストを送りましょう。