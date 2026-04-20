【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】母の料理が手抜き。指摘したら逆ギレ！？＜第1話＞#4コマ母道場
みなさんは今料理を作る側ですか？ それとも作られる側ですか？ 今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。
第1話 昔みたいに作ってよ
【編集部コメント】
離婚してシングルマザーとなって実家へ戻ってきた主人公。もしかしたら結婚生活は、心を病んでしまうほど大変なことの連続だったのかもしれませんね。そんな疲れを心身ともに回復させられるよう、実家で少しずつ日常を取り戻すことになったのですが……お母さん、「だったらあなたが作れば！」と娘の発言に激怒しています。「栄養満点な手作り料理」という言葉が気に入らなかったのか、はたまた「昔みたい」という発言が癪にさわったのか……。理由はわかりませんが、なんだかお母さんも事情がありそうな表情をしています。いったい二人のあいだに何があったのでしょうか。家事にまつわる親子トラブル、スタートです！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第1話 昔みたいに作ってよ
【編集部コメント】
離婚してシングルマザーとなって実家へ戻ってきた主人公。もしかしたら結婚生活は、心を病んでしまうほど大変なことの連続だったのかもしれませんね。そんな疲れを心身ともに回復させられるよう、実家で少しずつ日常を取り戻すことになったのですが……お母さん、「だったらあなたが作れば！」と娘の発言に激怒しています。「栄養満点な手作り料理」という言葉が気に入らなかったのか、はたまた「昔みたい」という発言が癪にさわったのか……。理由はわかりませんが、なんだかお母さんも事情がありそうな表情をしています。いったい二人のあいだに何があったのでしょうか。家事にまつわる親子トラブル、スタートです！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび