デノンのアナログプレーヤー「DP-500BT」

Bowers & Wilkinsは、4月22日から4月28日まで、大阪・梅田の阪急メンズ大阪 1F ステージ2においてポップアップストアをオープン。アナログレコードをフィーチャーし、デノンのBluetooth対応レコードプレーヤー「DP-500BT」と、ネットワークCDレシーバー「RCD-N12」をB&Wのブックシェルフ・スピーカー「707 S3」と組み合わせたシステムを用意。ワイヤレススピーカー「Zeppelin Pro Edition」を聴くこともできる。

B&Wのブックシェルフ・スピーカー「707 S3」

Zeppelin Pro Edition

レコードは、B&Wのハイエンドスピーカー「800 Series Diamond」がレコーディング・モニタースピーカーとして活躍している英国ロンドンのアビーロード・スタジオで録音されたアルバムや映画音楽を中心に、様々なアーティストのディスクを用意する。

「Px7 S3 ビンテージ・マルーン」や「Pi8 ペール・モーブ」など、フレッシュな2026年春の新色が追加され、さらにラインアップが充実したワイヤレスヘッドフォン、完全ワイヤレスイヤフォンも全モデル全色用意。

McLaren Automotive、およびMcLaren F1チームとのコラボレーションから誕生した「Px8 S2 McLaren Edition」および「Pi8 McLaren Edition」も試せる。

期間中にポップアップストアにて合計5万円以上の製品を購入すると、阪急メンズ大阪3階のカフェで使えるCAFE TICKETがプレゼントされる。プレゼントは、期間中1人につき1つまで。

Px7 S3

Pi8

Px8 S2 McLaren Edition

Bowers & Wilkinsポップアップストア 概要

期間：2026年4月22日～4月28日

場所：阪急メンズ大阪 1F ステージ2

〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町7-10

営業時間：平日:11:00～20:00、土・日・祝:10:00～20:00

電話 : 06-6361-1381 (代表)