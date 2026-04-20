森保ジャパンの選手たちは、今週も欧州各リーグでさまざまな活躍をみせた。イングランド・プレミアリーグではブライトンＭＦ三笘薫が、トッテナム戦でファンバステンをほうふつとさせる高難易度のボレーを決めて今季３点目を奪った。公式戦でプレミアリーグの強豪「ＢＩＧ６」の６クラブ全てからゴールを記録した初の日本人選手となった。

またスペインではＲソシエダードＭＦ久保建英が、スペイン国王杯でＰＫ戦の末にＡマドリードに勝利し、プロ１０年目で初タイトルを獲得。「引退する時に誇れるものがひとつ増えた」と素直に喜ぶ言葉を残した。

ドイツでは、バイエルンのＤＦ伊藤洋輝が２連覇を決めたシュツットガルト戦でフル出場し、通算３５度目のリーグ制覇に貢献。ブレーメンＤＦ菅原由勢は、ハンブルガーＳＶ戦でフル出場して１アシストをマークして３―１の勝利に貢献し、残留争い中のチームに貴重な勝ち点３をもたらした。一方でフランクフルトＭＦ堂安律は、１−３と敗れたライプチヒ戦でベンチ入りしたが出場なし。前節の体調不良でのベンチ外から、これて２試合連続の出場なしとなった。

ポルトガルでもスポルティングＭＦ守田英正が、ベンフィカとの「リスボン・ダービー」で今季初ゴールを含む好プレーを披露。しかしチームは敗れ、３位転落となった。３月の英国遠征ではメンバーから漏れ、W杯行きに暗雲が垂れ込めている守田だが、クラブでは好調を維持している。