吉本所属・日下怜奈アナ「日下れいな」表記に 今春に「慶應義塾大学大学院」修了
吉本興業所属のアナウンサー・日下怜奈（31）が20日、自身のXを更新。名前の表記を「日下れいな」に改めたことを報告した。
【写真】日下怜奈アナ、慶応大学大学院修士課程修了の記念ショット HBC北海道放送退社時の姿も
日下は「起業し、この春で2期目に入りました。アナウンサーとしても9年目を迎えます。会社のメンバーが増え、責任が大きくなる中で、自分自身を整理し、それぞれの役割により集中するためです！」と理由を明かしている。
日下は1995年4月14日生まれ、北海道出身。大学卒業後、2018年にHBC北海道放送（TBS系）に入社。報道、情報、バラエティ、ラジオなどさまざまな番組を担当し、昨年6月に同社を退社し、同年7月より吉本興業に所属。2024年4月から慶應義塾大学大学院に進学した。26年3月には大学院修士課程を修了したことを報告。さらに、4月から慶應の研究員になることを明らかにしていた。
また、SNSでは、車、バイク好きを明かしており、過去の投稿ではホンダ『CB400 SUPER FOUR』や、ホンダ『Rebel 250』の納車を報告している。
【写真】日下怜奈アナ、慶応大学大学院修士課程修了の記念ショット HBC北海道放送退社時の姿も
日下は「起業し、この春で2期目に入りました。アナウンサーとしても9年目を迎えます。会社のメンバーが増え、責任が大きくなる中で、自分自身を整理し、それぞれの役割により集中するためです！」と理由を明かしている。
日下は1995年4月14日生まれ、北海道出身。大学卒業後、2018年にHBC北海道放送（TBS系）に入社。報道、情報、バラエティ、ラジオなどさまざまな番組を担当し、昨年6月に同社を退社し、同年7月より吉本興業に所属。2024年4月から慶應義塾大学大学院に進学した。26年3月には大学院修士課程を修了したことを報告。さらに、4月から慶應の研究員になることを明らかにしていた。
また、SNSでは、車、バイク好きを明かしており、過去の投稿ではホンダ『CB400 SUPER FOUR』や、ホンダ『Rebel 250』の納車を報告している。