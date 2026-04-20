秋田市中心部で多くの美術ファンを出迎えている県立美術館は、今年秋に14年目を迎えます。



19日、来館者が130万人に到達し、記念のセレモニーが開かれました。



藤田嗣治が描いた「秋田の行事」を常設で展示しているほか様々な企画展を開催する県立美術館。



来館130万人目となったのは東京からの旅行で訪れた中村珠実さんです。



中村珠実さん

「本当に率直にびっくりしてまして、今もちょっとドキドキしているというか、ちょっとあせあせしてます、ふふふ」





記念品として、美術館のシンボルともいえる藤田嗣治の「秋田の行事」のレプリカが贈呈されました。中村珠実さん「（「秋田の行事」は）SNSで見ていただけなので、そこの説明とかももしあれば、しっかり見ていこうかなと思っています」コロナ禍以降は1年で10万人以上の美術ファンを出迎えている、県立美術館。いま開かれているのが西洋絵画展です。19世紀から20世紀にかけてフランスを中心とする美術界で生まれた数々の名作を楽しむことができます。関向良子アナウンサー「この西洋絵画展のチケットを提示すると、1階の展示会、入館料が割引になるんです」1階で開かれているのは約130点の「食品サンプル」が並ぶ展示会です。今にも湯気がのぼりそうな野菜炒めに、倒れそうで倒れないハンバーガーまで。本物の食品では再現できない、食品サンプル”だからこそ”楽しめる作品が並びます。関向アナ「こちら、一見焼きたての2枚のピザの食品サンプルなんですが、実は左右で間違い探しができるそうです」来館者が130万人を突破し、多くの美術ファンを楽しませる県立美術館。「食品サンプル展」は来月24日まで。「近代西洋絵画の巨匠たち」は6月14日まで開かれています。※4月20日午後6時15分のABS news every.でお伝えします