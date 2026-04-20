TVアニメ『彼女、お借りします』第51話「終わりの彼女-オワカノ-」の先行場面カットと予告映像が公開された。

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本作は、宮島礼吏による漫画『彼女、お借りします』（講談社『週刊少年マガジン』連載）をアニメ化したシリーズ。2020年に第1期が放送されて以降、2022年に第2期、2023年に第3期、2025年に第4期が放送・配信されてきた。原作漫画の世界累計発行部数は1,500万部を突破している。第5期は4月より、MBS・TBS・CBC“アニメイズム”枠ほかにて放送中だ。

第5期の3話目にあたる第51話「終わりの彼女-オワカノ-」。麻美がスマホを落とし、そこに千鶴の「レンタル彼女」のページが映し出される。和をはじめ、家族や友人たちの前で、ついに秘密が明かされてしまい、凍りつく一同。しかも和男が、過去に和也と千鶴の金銭やり取りを目撃していたことを告白し、状況は最悪の方向へ。麻美は涙ながらに訴え始める。言葉を失う和也と、追い詰められる千鶴。そんな中、和はかつて小百合と交わした幸せな会話を思い出していた。

公開された予告映像では、千鶴たちの緊迫した場面の一端が描かれている。

第3話のスタッフは、脚本を上原莉恵、絵コンテを松園公、演出を中野彰子、キャラクターデザイン監修を平山寛菜、総作画監督を小野ひろみが楚ぱけそもそ務めた。（文＝リアルサウンド編集部）