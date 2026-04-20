5月22日に全国公開される唐沢寿明主演映画『ミステリー・アリーナ』より、登場人物9名のキャラクタービジュアルと紹介動画が公開された。

参考：唐沢寿明主演『ミステリー・アリーナ』本予告公開 芦田愛菜、三浦透子、鈴木伸之ら出演

本作は、深水黎一郎の同名小説を原作としたミステリーエンターテインメント。『ケイゾク』（TBS系）、『池袋ウエストゲートパーク』（TBS系）、『SPEC』シリーズ（TBS系）、映画『20世紀少年』3部作などを手がけてきた堤幸彦が監督を務め、堤監督とは約15年ぶりのタッグとなる唐沢が推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」の司会者・樺山桃太郎役で主演を務める。

そのほか、アクの強い樺山の番組アシスタントを担うモンテレオーネ怜華をトリンドル玲奈が演じるほか、正解者が現れずキャリーオーバーで100億円まで膨れ上がっている賞金を狙う、推理力に自信のある選りすぐりの6人の解答者として、芦田愛菜、鈴木伸之、奥野壮、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子が出演。さらに、芦田演じる一子だけに見える謎の存在・サンゴを三浦透子、過去の優勝経験者である大穴を宇野祥平が演じる。

公開されたキャラクタービジュアルは、モノトーンの写真にキャラクターごとに色付けされた“？”を大胆にあしらったデザイン。“？”に囲われた解答者である一子（芦田愛菜）、ギャンブル（鈴木伸之）、仏滅（奥野壮）、エジソン（野間口徹）、レジェンド（玉山鉄二）、あのミス（浅野ゆう子）たちの表情には張り詰めた緊張感が漂う。一方、名物司会者の樺山桃太郎（唐沢寿明）と番組アシスタントのモンテレオーネ怜華（トリンドル玲奈）は楽しげな笑みを浮かべているものの、どこか不穏な気配がにじんでいる。

それぞれのキャラクターには劇中のセリフがあしらわれており、唐沢演じる樺山には「今宵も極上の謎解きをお届けしましょう」、トリンドル演じるモンテレオーネ怜華には「ど～んな推理が飛び出してくるのでしょうか？」の言葉が添えられている。芦田演じる一子は「こんなの、絶対に許されない」と推理クイズ番組には似つかわしくない強い言葉を放ち、三浦演じるサンゴは「あたしらなら100パー優勝できる」と強気な姿勢を見せる一方、奥野演じる仏滅は「僕にはこんな難問解けるわけないから…」と弱音を吐いている。

映画『ミステリー・アリーナ』キャラクター紹介動画 あわせて公開されたキャラクター紹介動画には、それぞれの個性が際立つセリフやシーンの数々がちりばめられている。（文＝リアルサウンド編集部）