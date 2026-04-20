奇妙礼太郎が4月22日にリリースするニューアルバム『1976』の特設サイトにて、4人のアーティストによるインタビュー企画『奇妙礼太郎とは何者？』が本日4月20日より順次公開される。

（関連：Oo、THE DO DO DO's、aoni、ゲスバンド……ロッキン・ライフの「俺のイベントに出てくれないか！」第7回）

本企画は、奇妙の人物像を4名のアーティストが他己紹介の形で語るもの。第1弾として本日より曽我部恵一のインタビューが公開され、同月21日には奇妙礼太郎トラベルスイング楽団の元リーダーであるPEPE安田、23日には天才バンドのメンバーで盟友のSundayカミデ、24日には奇妙礼太郎BANDのバンドマスターを務め、アルバム『1976』のプロデューサーでもある中込陽大のインタビューがそれぞれ公開される。なお本企画は、テキストだけでなく映像でも公開となる。

また、7月3日に行われる日本武道館単独公演『1976』のゲストとして、有山じゅんじ、内田勘太郎、木村充揮が追加発表。3名は奇妙が音楽を続けてきた礎となった存在で、個別の共演はあったものの、揃ってステージに立つのは今回が初めてとなる。

さらに、アルバムリリース日の4月22日から5月6日まで、池尻大橋HOME/WORK VILLAGEにて『奇妙礼太郎 “1976”展』が開催される。本展ではこれまでのライブ映像や写真、インタビューの展示のほか、未公開の直筆資料やデビュー前の姿なども展示される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）