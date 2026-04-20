「サウジリーグとプレミアは同レベル。アル・アハリはトップ４に迫る」豪語で話題を呼んだ英代表FW、神戸戦を前に自信を強調【ACLE】
現地４月20日にサウジアラビアで開催されるアジア・チャンピオンズリーグエリートの準決勝で、ヴィッセル神戸と地元の強豪アル・アハリが対戦する。決戦を前に、連覇が懸かるアル・アハリからアイバン・トニーが記者会見に出席した。アジアサッカー連盟の公式サイトが発言を伝えている。
現在30歳のトニーは、2024年夏にブレントフォードからアル・アハリに加入。それ以来、サウジアラビアでゴールを量産しているほか、イングランド代表で７キャップ、プレミアリーグで85試合36ゴールを誇る実績十分のストライカーだ。
PKの名手としても知られるが、ACLEラウンド16のアル・ドゥハイル戦では失敗した。ただ、キッカーとしての自信は決して変わらない。
「僕は自信のある選手だ。どんな状況でも蹴るよ。チャンスがあればいつでも自分を信じて蹴る。次は前回よりずっと上手くいくといいね。試合中に必要な場面が来れば、決められるよう願っている」
トニーは今季リーグ戦で27試合27ゴールの成績を残している一方、今大会では１ゴールに留まっているものの、やはり全く動じていない。平然とこう言い放った。
「僕の仕事はゴールを決めることだ。チームの戦術やチームメイトのおかげで、自分にとっては少しやりやすくなっている。彼らと一緒にプレーできて光栄だ。周りのみんなや監督が与えてくれる信頼のおかげで、自分らしくプレーし、ゴールを決める自由が得られる」
トニーと言えば、以前のインタビューでサウジリーグについて「プレミアリーグと同じレベルにある。もしアル・アハリがプレミアリーグにいたら善戦し、上位４チームに迫るだろう。ここは質の高いリーグであり、見下すべきではない」と豪語し、話題を呼んだ。とことん強気で厄介なエースが、神戸の前に立ちはだかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在30歳のトニーは、2024年夏にブレントフォードからアル・アハリに加入。それ以来、サウジアラビアでゴールを量産しているほか、イングランド代表で７キャップ、プレミアリーグで85試合36ゴールを誇る実績十分のストライカーだ。
「僕は自信のある選手だ。どんな状況でも蹴るよ。チャンスがあればいつでも自分を信じて蹴る。次は前回よりずっと上手くいくといいね。試合中に必要な場面が来れば、決められるよう願っている」
トニーは今季リーグ戦で27試合27ゴールの成績を残している一方、今大会では１ゴールに留まっているものの、やはり全く動じていない。平然とこう言い放った。
「僕の仕事はゴールを決めることだ。チームの戦術やチームメイトのおかげで、自分にとっては少しやりやすくなっている。彼らと一緒にプレーできて光栄だ。周りのみんなや監督が与えてくれる信頼のおかげで、自分らしくプレーし、ゴールを決める自由が得られる」
トニーと言えば、以前のインタビューでサウジリーグについて「プレミアリーグと同じレベルにある。もしアル・アハリがプレミアリーグにいたら善戦し、上位４チームに迫るだろう。ここは質の高いリーグであり、見下すべきではない」と豪語し、話題を呼んだ。とことん強気で厄介なエースが、神戸の前に立ちはだかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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