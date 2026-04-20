「TOPIX先物」手口情報（20日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万303枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月20日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万303枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10303( 10303)
ソシエテジェネラル証券 9474( 9474)
バークレイズ証券 6275( 6275)
ゴールドマン証券 3676( 3448)
JPモルガン証券 1961( 1961)
ビーオブエー証券 1872( 1872)
モルガンMUFG証券 1410( 1410)
サスケハナ・ホンコン 890( 890)
UBS証券 561( 561)
野村証券 458( 458)
日産証券 445( 445)
BNPパリバ証券 384( 384)
シティグループ証券 399( 181)
SBI証券 176( 164)
インタラクティブ証券 147( 147)
広田証券 142( 142)
ドイツ証券 54( 54)
光世証券 33( 33)
三菱UFJeスマート 27( 23)
フィリップ証券 20( 20)
SMBC日興証券 56( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10303( 10303)
ソシエテジェネラル証券 9474( 9474)
バークレイズ証券 6275( 6275)
ゴールドマン証券 3676( 3448)
JPモルガン証券 1961( 1961)
ビーオブエー証券 1872( 1872)
モルガンMUFG証券 1410( 1410)
サスケハナ・ホンコン 890( 890)
UBS証券 561( 561)
野村証券 458( 458)
日産証券 445( 445)
BNPパリバ証券 384( 384)
シティグループ証券 399( 181)
SBI証券 176( 164)
インタラクティブ証券 147( 147)
広田証券 142( 142)
ドイツ証券 54( 54)
光世証券 33( 33)
三菱UFJeスマート 27( 23)
フィリップ証券 20( 20)
SMBC日興証券 56( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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