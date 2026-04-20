「日経225先物」手口情報（20日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限8533枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月20日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8533枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8533( 8533)
ソシエテジェネラル証券 5601( 5601)
バークレイズ証券 3277( 3277)
モルガンMUFG証券 2019( 2009)
松井証券 1012( 1012)
JPモルガン証券 1042( 1003)
ゴールドマン証券 1426( 948)
SBI証券 1492( 858)
サスケハナ・ホンコン 847( 847)
楽天証券 1103( 717)
日産証券 547( 547)
野村証券 293( 276)
インタラクティブ証券 221( 221)
マネックス証券 206( 206)
三菱UFJeスマート 211( 177)
UBS証券 135( 135)
みずほ証券 1578( 126)
BNPパリバ証券 127( 117)
ドイツ証券 106( 106)
フィリップ証券 100( 100)
ビーオブエー証券 22( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 114( 114)
ソシエテジェネラル証券 105( 105)
楽天証券 107( 73)
SBI証券 25( 19)
日産証券 15( 15)
松井証券 14( 14)
バークレイズ証券 13( 13)
マネックス証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
フィリップ証券 6( 6)
JPモルガン証券 4( 4)
ドイツ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8533( 8533)
ソシエテジェネラル証券 5601( 5601)
バークレイズ証券 3277( 3277)
モルガンMUFG証券 2019( 2009)
松井証券 1012( 1012)
JPモルガン証券 1042( 1003)
ゴールドマン証券 1426( 948)
SBI証券 1492( 858)
サスケハナ・ホンコン 847( 847)
楽天証券 1103( 717)
日産証券 547( 547)
野村証券 293( 276)
インタラクティブ証券 221( 221)
マネックス証券 206( 206)
三菱UFJeスマート 211( 177)
UBS証券 135( 135)
みずほ証券 1578( 126)
BNPパリバ証券 127( 117)
ドイツ証券 106( 106)
フィリップ証券 100( 100)
ビーオブエー証券 22( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 114( 114)
ソシエテジェネラル証券 105( 105)
楽天証券 107( 73)
SBI証券 25( 19)
日産証券 15( 15)
松井証券 14( 14)
バークレイズ証券 13( 13)
マネックス証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
フィリップ証券 6( 6)
JPモルガン証券 4( 4)
ドイツ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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