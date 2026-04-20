「日経225先物」手口情報（20日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限9943枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月20日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9943枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9943( 8243)
ソシエテジェネラル証券 5373( 5081)
バークレイズ証券 3590( 3579)
サスケハナ・ホンコン 1818( 1664)
みずほ証券 1527( 1320)
JPモルガン証券 2702( 1216)
ドイツ証券 1175( 1175)
ゴールドマン証券 2125( 1073)
松井証券 939( 939)
日産証券 619( 619)
モルガンMUFG証券 843( 602)
BNPパリバ証券 1465( 513)
ビーオブエー証券 531( 494)
SBI証券 852( 493)
野村証券 1330( 430)
三菱UFJ証券 359( 341)
三菱UFJeスマート 304( 266)
楽天証券 423( 251)
SMBC日興証券 211( 211)
UBS証券 508( 185)
シティグループ証券 403( 0)
大和証券 240( 0)
岡三証券 149( 0)
東海東京証券 20( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 98( 48)
松井証券 15( 15)
ABNクリアリン証券 364( 14)
JPモルガン証券 8( 8)
マネックス証券 7( 7)
SBI証券 12( 6)
楽天証券 17( 5)
フィリップ証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 300( 0)
モルガンMUFG証券 200( 0)
みずほ証券 100( 0)
UBS証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9943( 8243)
ソシエテジェネラル証券 5373( 5081)
バークレイズ証券 3590( 3579)
サスケハナ・ホンコン 1818( 1664)
みずほ証券 1527( 1320)
JPモルガン証券 2702( 1216)
ドイツ証券 1175( 1175)
ゴールドマン証券 2125( 1073)
松井証券 939( 939)
日産証券 619( 619)
モルガンMUFG証券 843( 602)
BNPパリバ証券 1465( 513)
ビーオブエー証券 531( 494)
SBI証券 852( 493)
野村証券 1330( 430)
三菱UFJ証券 359( 341)
三菱UFJeスマート 304( 266)
楽天証券 423( 251)
SMBC日興証券 211( 211)
UBS証券 508( 185)
シティグループ証券 403( 0)
大和証券 240( 0)
岡三証券 149( 0)
東海東京証券 20( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 98( 48)
松井証券 15( 15)
ABNクリアリン証券 364( 14)
JPモルガン証券 8( 8)
マネックス証券 7( 7)
SBI証券 12( 6)
楽天証券 17( 5)
フィリップ証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 300( 0)
モルガンMUFG証券 200( 0)
みずほ証券 100( 0)
UBS証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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