ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】警察庁「災害警備連絡室」立ち上げ情報収集 青森県で最大震… 【速報】警察庁「災害警備連絡室」立ち上げ情報収集 青森県で最大震度5強の強い地震 北海道・青森・岩手に津波警報 【速報】警察庁「災害警備連絡室」立ち上げ情報収集 青森県で最大震度5強の強い地震 北海道・青森・岩手に津波警報 2026年4月20日 17時56分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 警察庁は、午後4時54分に警備第三課長をトップとする「災害警備連絡室」を立ち上げ、被害などの情報収集をしています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬儀, 海, 射出成形機, リハビリ, 墓, 住宅, 思いやり, 埼玉, 上田, 井の頭線