気象庁は、20日午後5時55分に津波観測に関する情報を発表しました。

津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。

20日午後5時54分までに観測された津波の観測時刻と最大高さは次の通りです。

■北海道太平洋沿岸中部＜津波警報：3m＞

・浦河

第1波：第１波識別不能

観測最大：20日午後5時46分 0.2m

・えりも町庶野

第1波：第１波識別不能 【追加】

観測最大： 観測中【追加】

■青森県太平洋沿岸＜津波警報：3m＞

・むつ小川原港

第1波：20日午後5時33分 押し波

観測最大： 観測中

・八戸港

第1波：20日午後5時37分 押し波

観測最大：20日午後5時44分 0.3m

■岩手県＜津波警報：3m＞

・宮古

第1波：20日午後5時10分 押し波

観測最大：20日午後5時22分 0.4m

・大船渡

第1波：20日午後5時21分 押し波

観測最大： 観測中

・釜石

第1波：20日午後5時19分 押し波

観測最大： 観測中

・久慈港

第1波：20日午後5時26分 押し波

観測最大：20日午後5時34分 0.8m