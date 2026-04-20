タレントのマツコ・デラックス（53）が20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、学校給食について考えを示した。

福岡市は今月から、市立中学校などの給食で、牛乳の代わりに、月に1回は緑茶など別の飲料を提供する取り組みを始めた。牛乳が「和食と合わない」という意見がきっかけという。

マツコは「献立に盾突こうなんて思わなかったわよね。出されたものをいただき…」とコメント。「でも子供の中に、出てきていてもおかしくないよね。“塩サバと牛乳、違うでしょう？”みたいな子が出てきても、おかしくない」とも話し、子供たちから意見が出ても不思議ではないとした。

牛乳といえば、栄養分も豊富で、給食の定番でもある。マツコは「（文句なんて）思ったことない。給食には牛乳が出るものだって」と驚きを口にしていた。

さらに、子供時代の給食の思い出も明かした。「でもおいしかったよ。中学校からは給食センターだったけど、小学校は（学校で）おばちゃんが作ってくれていたから、めちゃくちゃおいしかった」。特に好きだったのは、「シチューと、きな粉揚げパンが一緒に出たのよ」と回顧。「トロトロスープ系とね。シチューとスープの中間みたいのなんだけど、それときな粉揚げパンがね…。あと五目とりご飯」と、給食トークを楽しんでいた。