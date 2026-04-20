◇東京六大学野球春季リーグ戦 早大7―4東大（2026年4月20日 神宮）

東京六大学野球の春季リーグ戦が行われ、早大が7―4で東大を下し、2勝1分けで勝ち点1とした。

1―3の4回2死二、三塁から「8番・指名打者」の川尻結大捕手（1年＝仙台育英）が中前へ2点適時打で同点に追いついた。

さらに3―3の6回に「2番・二塁」の湯浅桜翼内野手（2年＝仙台育英）が中越えの2点適時二塁打で決勝点をもたらした。

「7番・捕手」でフル出場し、計5投手をリードした尾形樹人捕手（3年）も仙台育英出身と、「ライオン軍団」の躍動が続いた。

小宮山悟監督は「育英祭り。試合前に（仙台育英監督の）須江さんに連絡をして“楽しみにしておいてください”ということは伝えたんです。まあ期待通りの活躍をしてくれたのでホッとしてます」と笑みを浮かべた。

スポニチ本紙の電話取材に応じた須江監督は「立正大の高田庵冬が（1年生ながら既に4本塁打で）目立っていますが、川尻も打撃においてはすぐに通用すると思っていました。ただ、能力はあるとはいえDHで起用していただけるとは驚きです。（尾形、湯浅ら）OBの活躍は今の仙台育英の選手のモチベーションにつながります。彼らの活躍による発信が“僕も神宮でやれる”と思わせてくれます」と喜びのコメントを寄せた。