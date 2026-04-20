欧州サッカー

欧州サッカー、イングランド1部ブライトンに所属するMF三笘薫が決めた超絶ゴールの反響が拡大している。現地18日のトッテナム戦（2-2）で叩き込んだボレー弾に英記者や味方からは感嘆の声が漏れた。

前半に途中出場した三笘は0-1で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドからのクロスにファーサイドで反応。左足で直接合わせたボレーシュートを豪快に突き刺し、今季リーグ3点目となる同点弾を奪った。

難易度の高い超絶ゴールは現地でも大反響。英公共放送「BBCスポーツ」(サセックス版）のXは終了間際にブライトンの同点弾を決めたFWジョルジニオ・リュテールのコメントを紹介し、三笘の一撃に言及して賛辞を並べた。

「彼は誰にもできないことができる。特別な選手だ。これまで一緒にプレーしてきた中でも最高の選手の一人」

英「ワールド・サッカー」誌のヘンリー・ウィンター記者（元デイリー・テレグラフのサッカー記者）も自身のXで大絶賛。「ミトマは『BBCマッチ・オブ・ザ・デイ』の年間最優秀ゴールのタイトルを防衛しようとしている（昨年はチェルシー戦での見事な3タッチからのシュートで受賞）」「彼の最新の傑作――スパーズ戦での見事なボレーシュートは、間違いなく今月のベストゴールの一つだ」と綴っていた。

28歳の三笘は、日本代表の主力アタッカーの1人。先月行われた英国遠征では、強豪イングランド戦で決勝ゴールを決め、大金星に導いた。



（THE ANSWER編集部）