第20回 巨人軍

昔、アルバイト先の先輩Tさんが大の巨人ファンで、出勤しての第一声は「昨日、いい試合でしたねえ〜」などと、前日の巨人戦の感想を伝えるのが恒例だった。

Tさんは仕事中とにかく基本不機嫌で、アルバイト全員がTさんの気分によって、その一日が良い日なのか悪い日なのかが決まっていた。

それくらいTさんは幅を利かせていて、恐ろしい存在だった。

アルバイトが辞めるだいたいの理由が、「Tさんと一緒に働きたくない」だったのも納得の不機嫌さだった。

僕は仕事を覚えることよりも先に、「Tさんに好かれないと、この狭い水槽の中で生きていくことができない」と悟って、巨人戦の感想を必ず伝えるという草の根運動を始めた。

すると、基本不機嫌、なにか不具合が起きれば大激怒のTさんが、僕にだけはどんなことがあっても優しく接してくれるようになる。

周りの人たちは、「なぜアイツにだけ優しいんだ⁈」と首を傾げていたが、ただ毎朝、「巨人戦の感想を伝えていた」というだけのことだった。

もちろん僕は、巨人にもプロ野球にも大した思い入れはない。「仕事場」という狭い水槽の中で、息をしやすいようにしたかっただけだった。

ところが、Tさんに伝えるため、毎朝欠かさず巨人戦をチェックしているうちに、巨人の選手の名前を覚え始めてしまう。

対戦相手の選手の名前も覚え出し、だんだん試合内容にすら詳しくなっていった。

「なんでそこでピッチャー交代させなかったんだよ！」「そこはバントじゃなくて強行だろ！」などと意見も出てくる。

Tさんへの感想も、最初は「昨日勝ちましたね」「負けましたね」くらいだったが、「なんであの選手使うんですかね？」「あれは監督の采配を褒めるべきですよね？」と、ただの熱いファントークになっていく。

Tさんも「お前がそこまで突っ込んだ話をするんだったら！」とスイッチが入り、議論は熱を帯びてくる。気づくとTさんと一緒に、東京ドームに巨人戦を観にいくようになっていた。

我ながら社会性がない方じゃない。

子どもの頃から憧れていた職業に就いたことは人生に一度もない。ものを書く仕事も人との出会いの中から、ずるずると始めてしまった。

ただ、せっかくだったら与えられた仕事の中で、自分が夢中になるものを見つけたいと思っている。

いや、最初はそんな高尚なことは考えていなかった。

仕事をつづけていく上で、イヤなことを少なくしたい、くらいの考えでなにかしらの行動を起こしてみる。仕事の中で「この業務は嫌いじゃない」くらいのものを見つけ、それを毎日育てていく。

すると誰かがぼんやりだが、どこかで見ていて、「よくやっている」と声をかけてくれたりする。

その頃には、「嫌いじゃない」が「なんなら好き」くらいに変化していると最高だ。

結局、そのアルバイトを辞めたあとに、僕は巨人戦を観に行ったことは一度もない。Tさんと関係していたときは夢中になれたが、「あくまでも仕事として」好きだっただけなのだ。恐ろしいことに、辞めるまで僕は、自分が本当に巨人ファンになったと思っていた。

我ながら社会性がない方じゃない。

もしくは辟易するくらいわかりやすい性格だ。ただ、生きていると、ほとんどの場合は自分の思い通りにはならない。

一緒に働く人も、環境も待遇も、最初はだいたい提示されたものに合わせていくしかない。「思い通りじゃない」の連続だ。

与えられた環境の中でどう楽しめるか？ が人生な気がする。

あのとき、Tさんと一緒に買った、読売ジャイアンツオフィシャルユニフォームは、まだ実家にある。「捨てないで取っておいてほしい」と母に頼んだことすらある。辟易しながらも、自分の中のそういう部分は、生きていく上で大切だと、どこかでわかっている。そのことを忘れないために、あのユニフォームは捨てないことにしている。

【燃え殻「もの語りをはじめよう」】アーカイブ

イラスト／嘉江（X：@mugoisiuchi） デザイン／熊谷菜生

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