春夏は「ブルー」で軽やかに！【40・50代】が真似しやすい「差し色コーデ」

暖かい日が増え、装いに軽やかさや爽やかさを意識したい今の時季。全身のアイテムを新調するとなると、ハードルが高く感じることも……。そこで頼りになるのが、1点投入で鮮度高まる差し色アイテムです。おすすめは「ブルー」で、涼しげな印象をプラスしながら大人コーデにもなじみやすいのが魅力。今回はブルーアイテムを上手に取り入れた、40・50代が真似しやすいお手本コーデを紹介します。

シアー & ストライプでとことん軽やかな印象に

シアー素材とストライプ柄の組み合わせが涼しげな、薄手シャツが主役。サックスブルーが、顔まわりをパッと明るく見せてくれそうです。軽やかな質感で、ジーンズコーデにさっと羽織るだけでも季節感のある着こなしが完成。前を開けたり、袖をたくしあげたりして、どこか肩の力を抜いた印象を狙うと◎

シャツパーカーで適度な抜け感を楽しむコーデに

こちらのシャツパーカーは、ラフさときちんと感の両立が狙えるアイテム。ゆったりとしたシルエットで、シャツ素材ながら気負わず着られそうです。フレッシュなブルーを選ぶことで、淡めトーンのスタイルに華やかさがプラスされ、抜け感のある着こなしが楽しめます。

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writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。