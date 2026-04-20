ウッディやエイリアンたちの限定パッケージ！INNISFREE ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」コスメ
自然主義アクティブスキンケアブランド「INNISFREE | イニスフリー」が、ディズニー＆ピクサーの「トイ・ストーリー」とコラボレーション。
ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念して、人気キャラクターをあしらったコスメが数量限定で発売されます！
INNISFREE ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」コスメ
発売日：2026年5月1日（金）
自然主義アクティブスキンケアブランド「INNISFREE | イニスフリー」から、ディズニー＆ピクサー待望の新作映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念したコスメが登場。
人気キャラクターたちのアートを使用した限定エディションが数量限定で発売されます☆
「トイ・ストーリー」シリーズで描かれるのは、おもちゃたちが暮らす、にぎやかでワクワクがあふれる世界。
そこには、好奇心いっぱいで仲間想いなキャラクターたちが小さな冒険を繰り広げています。
今回の特別なコレクションでは、世界中で愛され続ける「トイ・ストーリー」の仲間たちが大集合。
「エイリアン」や「フォーキー」をはじめ「ボー・ピープ」「スリンキー・ドッグ」「ジェシー」など、個性豊かな仲間たちを描いた限定パッケージです！
見ているだけで心が躍るような、遊び心たっぷりのデザイン。
持っているだけで元気をもらえるような、“ワクワク”がつまったラインナップになっています☆
ノーセバム ミネラルパウダー N 3種のトイ・ストーリー限定エディションパッケージ
価格：899円(税込)
容量：5g
種類：『01 / エイリアン』『02 / スリンキー・ドッグ』『03 / ボー・ピープ』
販売店舗：公式オンラインストア、公式オンラインモール、全国のバラエティ・ドラッグストア（順次、一部店舗を除く）
「ノーセバム ミネラルパウダー N」は、全世界累計販売数8,800万個を突破した、INNISFREEトップセラーコスメ。
赤ちゃんのようなサラサラ肌を演出してくれる、皮脂コントロールパウダーです！
皮脂吸着パウダーとミネラル皮脂コントロールパウダー(※3)が過剰な皮脂を吸着し、さらりと仕上げます。
肌にマイルドな無添加処方にこだわり、クリーンな処方設計もポイント。
皮脂のコントロールだけでなく、メイクの仕上げや前髪の生え際のベタつきにも使えるパウダーです☆
トイ・ストーリー ビタC グリーンティーエンザイム ブライト セラム セット トイ・ストーリー限定エディションパッケージ
価格：3,960円（税込）
内容：
・ビタC グリーンティーエンザイム ブライト セラム （美容液）30ｍL 現品＆30mL サイズ（販売名 VGB セラム）
・トイ・ストーリー ジェシー ポーチ
販売店舗：公式オンラインストア、公式オンラインモール、全国のロフト（順次、一部店舗を除く）、＠cosme STORE（順次、一部店舗を除く）
「ビタC グリーンティーエンザイム ブライト セラム」は、“肌の凹凸”に着目し、ビタミンC×角質ケアで気になる肌のくすみ(※5)や毛穴にWアプローチする美容液。
透明感のある、みずみずしい肌へ導きます！
「トイ・ストーリー」限定エディションパッケージでは現品に、30ｍLサンプルと「ジェシー」デザインのポーチをセット。
可愛いデザインのポーチと一緒に使える限定セットです☆
トイ・ストーリー ビタC ブライトニング トーンアップ サンスクリーン セット トイ・ストーリー限定エディションパッケージ
価格：2,310円（税込）
内容：
・ビタC ブライトニング トーンアップ サンスクリーン SPF50+ / PA++++（日やけ止め）50ｍL 現品＆25ｍLサイズ（販売名：VB トーンアップ サンスクリーン）
・トイ・ストーリー ラッキーキーリング（1個、ランダム封入）
販売店舗：公式オンラインストア、公式オンラインモール、全国のロフト（順次、一部店舗を除く）、＠cosme STORE（順次、一部店舗を除く）
肌の光老化に着目し、くすみ(※5)のない、澄み渡るツヤ肌を叶えるトーンアップ(※8)日やけ止め「ビタC ブライトニング トーンアップ サンスクリーン SPF50+ / PA++++」
ロングUVAを含む紫外線を遮断しながら、マルチビタミンがお肌をケアしてくれます。
さらに、毛穴や肌の凹凸をカバーし、肌トーンを補正する化粧下地効果もある1本3役のコスメです！
限定セットでは、特典として25mLサイズとキーリングが付いています☆
トイ・ストーリー グリーンティーシード ヒアルロン セラム セット トイ・ストーリー限定エディションパッケージ
ブランドを代表するロングセラーセラム「グリーンティーシード ヒアルロン セラム」は、潤いを素早く与え、 乾燥ダメージにゆらぎにくい肌に導く導入美容液。
チェジュ島の自社農園で栽培された美容茶葉と、カプセル化したヒアルロン酸を配合しています！
素早く肌になじみ、次のスキンケアの浸透をサポート。
みずみずしい、ツヤ感のある上質な肌へ導きます。
限定エディションパッケージでは、特典として50mLサイズと「エイリアン」のハンドミラー付きです☆
トイ・ストーリー グリーンティーシード ヒアルロン クリーム N セット トイ・ストーリー限定エディションパッケージ
価格：2,970円（税込）
内容：グリーンティーシード ヒアルロン クリーム N 50ｍL 現品 ＆ 30ｍL サイズ（販売名 GTSH モイスト クリーム N）
販売店舗：公式オンラインストア、公式オンラインモール
みずみずしいテクスチャーが人気の「グリーンティーシード ヒアルロン クリーム N」は、緑茶乳酸菌が肌の潤いバリアをサポートし、ゆらぎにくい肌を叶えるクリーム。
セラミドNPと緑茶乳酸菌、5種のヒアルロン酸配合で、しっとり保湿しながらもべたつきにくいテクスチャーです。
肌にスッとなじみ、肌の潤いバリアをサポートします！
限定エディションパッケージは、現品に特典として30mLサイズがセットです☆
人気キャラクターをあしらったデザインに、特典グッズの付いた限定エディションパッケージが登場。
INNISFREEのディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」コスメは、2026年5月1日より数量限定で発売です☆
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ウッディやエイリアンたちの限定パッケージ！INNISFREE ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」コスメ appeared first on Dtimes.