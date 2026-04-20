自然主義アクティブスキンケアブランド「INNISFREE | イニスフリー」が、ディズニー＆ピクサーの「トイ・ストーリー」とコラボレーション。

ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念して、人気キャラクターをあしらったコスメが数量限定で発売されます！

INNISFREE ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」コスメ

発売日：2026年5月1日（金）

自然主義アクティブスキンケアブランド「INNISFREE | イニスフリー」から、ディズニー＆ピクサー待望の新作映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念したコスメが登場。

人気キャラクターたちのアートを使用した限定エディションが数量限定で発売されます☆

「トイ・ストーリー」シリーズで描かれるのは、おもちゃたちが暮らす、にぎやかでワクワクがあふれる世界。

そこには、好奇心いっぱいで仲間想いなキャラクターたちが小さな冒険を繰り広げています。

今回の特別なコレクションでは、世界中で愛され続ける「トイ・ストーリー」の仲間たちが大集合。

「エイリアン」や「フォーキー」をはじめ「ボー・ピープ」「スリンキー・ドッグ」「ジェシー」など、個性豊かな仲間たちを描いた限定パッケージです！

見ているだけで心が躍るような、遊び心たっぷりのデザイン。

持っているだけで元気をもらえるような、“ワクワク”がつまったラインナップになっています☆

ノーセバム ミネラルパウダー N 3種のトイ・ストーリー限定エディションパッケージ

価格：899円(税込)

容量：5g

種類：『01 / エイリアン』『02 / スリンキー・ドッグ』『03 / ボー・ピープ』

販売店舗：公式オンラインストア、公式オンラインモール、全国のバラエティ・ドラッグストア（順次、一部店舗を除く）

「ノーセバム ミネラルパウダー N」は、全世界累計販売数8,800万個を突破した、INNISFREEトップセラーコスメ。

赤ちゃんのようなサラサラ肌を演出してくれる、皮脂コントロールパウダーです！

皮脂吸着パウダーとミネラル皮脂コントロールパウダー(※3)が過剰な皮脂を吸着し、さらりと仕上げます。

肌にマイルドな無添加処方にこだわり、クリーンな処方設計もポイント。

皮脂のコントロールだけでなく、メイクの仕上げや前髪の生え際のベタつきにも使えるパウダーです☆

トイ・ストーリー ビタC グリーンティーエンザイム ブライト セラム セット トイ・ストーリー限定エディションパッケージ

価格：3,960円（税込）

内容：

・ビタC グリーンティーエンザイム ブライト セラム （美容液）30ｍL 現品＆30mL サイズ（販売名 VGB セラム）

・トイ・ストーリー ジェシー ポーチ

販売店舗：公式オンラインストア、公式オンラインモール、全国のロフト（順次、一部店舗を除く）、＠cosme STORE（順次、一部店舗を除く）

「ビタC グリーンティーエンザイム ブライト セラム」は、“肌の凹凸”に着目し、ビタミンC×角質ケアで気になる肌のくすみ(※5)や毛穴にWアプローチする美容液。

透明感のある、みずみずしい肌へ導きます！

「トイ・ストーリー」限定エディションパッケージでは現品に、30ｍLサンプルと「ジェシー」デザインのポーチをセット。

可愛いデザインのポーチと一緒に使える限定セットです☆

トイ・ストーリー ビタC ブライトニング トーンアップ サンスクリーン セット トイ・ストーリー限定エディションパッケージ

価格：2,310円（税込）

内容：

・ビタC ブライトニング トーンアップ サンスクリーン SPF50+ / PA++++（日やけ止め）50ｍL 現品＆25ｍLサイズ（販売名：VB トーンアップ サンスクリーン）

・トイ・ストーリー ラッキーキーリング（1個、ランダム封入）

販売店舗：公式オンラインストア、公式オンラインモール、全国のロフト（順次、一部店舗を除く）、＠cosme STORE（順次、一部店舗を除く）

肌の光老化に着目し、くすみ(※5)のない、澄み渡るツヤ肌を叶えるトーンアップ(※8)日やけ止め「ビタC ブライトニング トーンアップ サンスクリーン SPF50+ / PA++++」

ロングUVAを含む紫外線を遮断しながら、マルチビタミンがお肌をケアしてくれます。

さらに、毛穴や肌の凹凸をカバーし、肌トーンを補正する化粧下地効果もある1本3役のコスメです！

限定セットでは、特典として25mLサイズとキーリングが付いています☆

トイ・ストーリー グリーンティーシード ヒアルロン セラム セット トイ・ストーリー限定エディションパッケージ

ブランドを代表するロングセラーセラム「グリーンティーシード ヒアルロン セラム」は、潤いを素早く与え、 乾燥ダメージにゆらぎにくい肌に導く導入美容液。

チェジュ島の自社農園で栽培された美容茶葉と、カプセル化したヒアルロン酸を配合しています！

素早く肌になじみ、次のスキンケアの浸透をサポート。

みずみずしい、ツヤ感のある上質な肌へ導きます。

限定エディションパッケージでは、特典として50mLサイズと「エイリアン」のハンドミラー付きです☆

トイ・ストーリー グリーンティーシード ヒアルロン クリーム N セット トイ・ストーリー限定エディションパッケージ

価格：2,970円（税込）

内容：グリーンティーシード ヒアルロン クリーム N 50ｍL 現品 ＆ 30ｍL サイズ（販売名 GTSH モイスト クリーム N）

販売店舗：公式オンラインストア、公式オンラインモール

みずみずしいテクスチャーが人気の「グリーンティーシード ヒアルロン クリーム N」は、緑茶乳酸菌が肌の潤いバリアをサポートし、ゆらぎにくい肌を叶えるクリーム。

セラミドNPと緑茶乳酸菌、5種のヒアルロン酸配合で、しっとり保湿しながらもべたつきにくいテクスチャーです。

肌にスッとなじみ、肌の潤いバリアをサポートします！

限定エディションパッケージは、現品に特典として30mLサイズがセットです☆

人気キャラクターをあしらったデザインに、特典グッズの付いた限定エディションパッケージが登場。

INNISFREEのディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」コスメは、2026年5月1日より数量限定で発売です☆

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