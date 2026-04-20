SixTONES、『6SixTONES』第3弾で二宮和也と“仲良くなろう旅”へ 敬語禁止買い物チャレンジで“タメ口”挑戦
6人組グループ・SixTONESが出演するTBS系バラエティー『6SixTONES（シックスストーンズ）』（後8：54）第3弾が29日に放送される。今回、ゲストに嵐・二宮和也の出演が決定。二宮×SixTONESの“仲良くなろう旅”を届ける。
【番組カット】ハチャメチャ！全力で体を張るSixTONES
デビュー６周年を迎えた６人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティー番組。
二宮は京本大我、松村北斗とは過去に多少の交流はあったものの、7人そろっての共演は意外にも少なく、「実はあまりSixTONESを知らない」という二宮。そんな二宮から6周年を迎えたSixTONESへのお祝いは、仲を深めるための“仲良くなる旅”。
大先輩・二宮のサプライズ登場から始まった旅の道中では全員で協力してさまざまなチャレンジ企画に挑戦するなど、これまで交わる機会の少なかった7人が、この番組ならではの独特なお祝いによって次第に距離を縮めていく。さらに、7人だけの移動車やBBQではここでしか見られない貴重で熱いトークの数々を届ける。
今回もロケ内容を何も知らされずに集められたSixTONES。二宮×SixTONESの“仲良くなろう旅”はじめのプランは、世界中の料理や超一流店がひしめく最新グルメの宝庫「麻布台ヒルズ」で絶品料理を堪能しながら仲を深めることに。しかし、ただ食事をするだけでは終わらない当番組。スタッフが用意した“めっちゃ仲良くなれるカード”が発動し、より深い関係性を築くさまざまなチャレンジ企画に挑戦することに。
さらにこのカードは7人だけの移動車でも登場し、先輩後輩愛を確かめるイントロクイズで車内は大盛り上がり。「敬語禁止」買い物チャレンジでは大先輩・二宮にタメ口で話す激レアな展開も。
そして、旅の最後には7人でBBQ。1日を通して関係性が深まった二宮が、SixTONESたちに本音のトークを繰り広げる。さまざまな経験を経た二宮が、メンバーに何を語ったのか。7人だけの貴重トークに注目だ。
【番組カット】ハチャメチャ！全力で体を張るSixTONES
デビュー６周年を迎えた６人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティー番組。
大先輩・二宮のサプライズ登場から始まった旅の道中では全員で協力してさまざまなチャレンジ企画に挑戦するなど、これまで交わる機会の少なかった7人が、この番組ならではの独特なお祝いによって次第に距離を縮めていく。さらに、7人だけの移動車やBBQではここでしか見られない貴重で熱いトークの数々を届ける。
今回もロケ内容を何も知らされずに集められたSixTONES。二宮×SixTONESの“仲良くなろう旅”はじめのプランは、世界中の料理や超一流店がひしめく最新グルメの宝庫「麻布台ヒルズ」で絶品料理を堪能しながら仲を深めることに。しかし、ただ食事をするだけでは終わらない当番組。スタッフが用意した“めっちゃ仲良くなれるカード”が発動し、より深い関係性を築くさまざまなチャレンジ企画に挑戦することに。
さらにこのカードは7人だけの移動車でも登場し、先輩後輩愛を確かめるイントロクイズで車内は大盛り上がり。「敬語禁止」買い物チャレンジでは大先輩・二宮にタメ口で話す激レアな展開も。
そして、旅の最後には7人でBBQ。1日を通して関係性が深まった二宮が、SixTONESたちに本音のトークを繰り広げる。さまざまな経験を経た二宮が、メンバーに何を語ったのか。7人だけの貴重トークに注目だ。