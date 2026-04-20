4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』3話の放送に先駆け、「【恋愛病院】みんなで石丸伸二の恋を見守る会！女子だけの鑑賞会【藤井サチ&井上咲楽&岩田明子&黒岩里奈&池田陽花」が開催された。

【映像】婚約破棄された岩田明子の当時

『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。

元NHK政治部記者・解説で安倍元首相の番記者を務めた岩田明子が、石丸伸二の恋愛模様を見守る中で、自身の衝撃的な過去をカミングアウトした。「私は婚約破棄みたいなのをいっぱいされましたよ」と、第一線で活躍してきたキャリアの裏で、壮絶な失恋を繰り返してきたことを告白。これにはスタジオのメンバーも「ええーー！！ いっぱい！？」と絶叫した。

「結婚できた人すごい」と称える岩田は、当時は自分なりに完璧なパートナーであろうと努めていたことを強調し、「私は何も間違ったことをしていないのに…ある日突然ズバッと言われるから、『政局より怖い』みたいな。政局ってある日突然来るんだけど、それよりある日突然だったから」と、政治の世界以上の恐怖を恋愛で味わってきたことを吐露。「私、だってクリスマスも誕生日も、ちゃんと付け届けもガッチリして。なんか電話とかすぐ出てみたいな。親にも合わせたのに、バサッと。毎回そのパターンですよ。それで眠れない、眠れない『何がいけなかったんだろう』みたいなのが何回もありました」と、現在もその答えが見つかっていないという。

このあまりに切ないエピソードに、「私は重症ですよ」と恋愛病院になぞって自身を茶化す岩田。スタジオメンバーからは「恋愛病院2にぜひ岩田さんも」などの声が上がっていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。