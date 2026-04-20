20日16時53分頃、三陸沖を震源とする最大震度5強の地震が発生、北海道太平洋沿岸中部と青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が出たことを受け、17時17分頃、高市早苗総理は、被害状況の把握や救命救助などの対応に当たっていると説明した。

【映像】「急ぎ足」の高市総理

急ぎ足で報道陣の前に現れた総理は、「16時53分頃、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森県で最大震度5強の強い揺れを観測しました。また、岩手県、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸に津波警報が発表されるなどしております」とした上で、「津波警報が発表されている地域の皆様、直ちに高台や避難ビルなど、より高い安全な場所に避難をしてください。政府としては、地震発生後直ちに官邸危機管理センターに官邸連絡室を設置し、私からの指示を踏まえて、被害状況の把握、救命救助等の災害応急対策、また国民の皆様に対する適時的確な情報提供などの対応に全力で当たっております。現時点では、人的・物的被害は確認中ということでございますけれども、これから詳細な報告を受け、災害対応に当たってまいります」と説明した。

（ABEMA NEWS）