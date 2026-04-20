◆米女子ゴルフツアー 全米女子オープン日本予選（２０日、房総ＣＣ房総ゴルフ場＝東コース・６４１１ヤード、西コース・６３９７ヤード、ともにパー７２）

米女子ゴルフツアーのメジャー、全米女子オープン（６月４〜７日、米カリフォルニア州・リビエラＣＣ）の日本予選が行われ、首位通過した後藤未有（大東建託）ら４人が本戦出場権を獲得した。

２ラウンド、計３６ホール競技で上位４人が出場権を獲得する同予選。後藤が８アンダーで単独首位、呉佳晏（ウー・チャイェン、台湾）が７アンダーで２位、前週のＫＫＴ杯バンテリンレディスを制した高橋彩華（さやか、サーフビバレッジ）が４アンダーで３位に入った。呉受旻（オ・スミン、韓国）が２アンダーで並んだ尾関彩美悠（あみゆ、ＪＦＥスチール）とのプレーオフを制し、４位で本戦切符をつかんだ。

このほか、日本勢では２１年、２４年大会覇者の笹生優花、双子姉妹の岩井千怜（ちさと）と岩井明愛（あきえ）、勝みなみ、西郷真央、渋野日向子、竹田麗央、畑岡奈紗、古江彩佳、山下美夢有（みゆう）ら米ツアーを主戦場にする選手をはじめ、佐久間朱莉（しゅり）、神谷そら、河本結、菅楓華、荒木優奈、鈴木愛、小祝さくらが出場資格を得ている。