永作博美主演のＴＢＳドラマ「時すでにおスシ！？」第３話が２１日に放送される。夫を亡くし、シングルマザーとして育てた息子が社会人となり、子育てに大きな区切りをつけた主人公・待山みなと（永作）が自分のために生きる一歩を踏み出していく物語。みなとが通う『鮨アカデミー』の堅物講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じている。

個性豊かな面々が脇を固める中、みなとが働くスーパーの同僚、アルバイトの崎田愛華を演じているのが、杏花。バンドをやっているという設定で、ど派手ヘア。２話（１４日）が終わっても「ん？？」「どこかで見たような…」と気づかなかった人もいたようだが、実は、昨年１２月に最終回を迎えたＴＢＳの同枠ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で、勝男（竹内涼真）の会社の同僚、南川を演じていた女優。

ＳＮＳ上でも「スーパーの後輩ちゃんが勝男の南川ちゃんなのうれしいし今回の役もかわいい」「勝男の後輩の南川じゃんｗ」「南川いた」「スーパーの同僚役の人、どこかで観たなと思ったら、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で勝男の部下だった南川あみな役の俳優さんだった」「『じゃあアンタが作ってみろよ』の南川役を好演した杏花ちゃんだ」などの声があがっている。