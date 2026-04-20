¡Ú¤Þ¤È¤á¡ÛÀÄ¿¹¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó¡¡ÄÅÇÈ¾ðÊó¡¢À¯ÉÜ¤ÎÆ°¤¡¢¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢¸¶»ÒÎÏ¡Ú¸á¸å5»þ45Ê¬¸½ºß¡Û
»°Î¦²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.4¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê¤ÇÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å5»þ45Ê¬¸½ºß¤Î¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¿¹¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯
4·î20Æü16»þ52Ê¬¡¢»°Î¦²¤Î¿¼¤µ10¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÄ¿¹¸©³¬¾åÄ®¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤òÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬ËÌ³¤Æ»¡¦ÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©³¬¾åÄ®¡£
¿ÌÅÙ5¼å¤¬¡¢ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¡¢¼·¸ÍÄ®¡¢ÅìËÌÄ®¡¢¤ª¤¤¤é¤»Ä®¡¢¸Þ¸ÍÄ®¡¢ÀÄ¿¹ÆîÉôÄ®¡£
´ä¼ê¸©¡¢µÜ¸Å»Ô¡¢ÉáÂåÂ¼¡¢À¹²¬»Ô¡¢Æó¸Í»Ô¡¢È¬È¨Ê¿»Ô¡¢Ìð¶ÒÄ®¡¢²Ö´¬»Ô¡£
µÜ¾ë¸©¡¢ÅÐÊÆ»Ô¡¢Í°Ã«Ä®¡£
¿ÌÅÙ4¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÈÅìËÌ¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ç´ÑÂ¬¤·¡¢Åìµþ23¶è¤Ç¤Ï¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅÇÈ·ÙÊó¤ÈÃí°ÕÊó
ÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ßÃæÉô¡¢ÀÄ¿¹¸©ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¡¢´ä¼ê¸©¡£
Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï3¥á¡¼¥È¥ë¡£
ÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëµÜ¾ë¸©¤Ï¡¢º£¸åÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢Âè1ÇÈÅþÃ£Í½ÁÛ»þ¹ï¤Ï¸á¸å5»þ20Ê¬¡£
ËÌ³¤Æ»ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ßÅìÉô¡¢ËÌ³¤Æ»ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ßÀ¾Éô¤Ï¡¢º£¸åÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë¡¢Âè1ÇÈÅþÃ£Í½ÁÛ»þ¹ï¤Ï¸á¸å5»þ30Ê¬¡£
Ê¡Åç¸©¤Ï¡¢º£¸åÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÇÈ¤Î¹â¤µ¡¢1¥á¡¼¥È¥ë¡¢Âè1ÇÈÅþÃ£Í½ÁÛ»þ¹ï¡¢¸á¸å5»þ50Ê¬¡£
ÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤¹¤°Æ¨¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ä¼ê¡¦µÜ¸Å¤Ç20Æü¸á¸å5»þ22Ê¬¡¢40cm¤ÎÄÅÇÈ¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³øÀÐ¤Ï¡¢Âè1ÇÈ¤¬ÅþÃ£¤·¡¢°ú¤Â³¤ÄÅÇÈ¤ò´ÑÂ¬Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¹â¤¤ÄÅÇÈ¤¬Íè¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ä¼ê¸©µ×»ü¹Á¤Ç¤Ï70Ñ¤ÎÄÅÇÈ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1ÇÈ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤«¤éºÇÂçÇÈ¤¬ÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿ô»þ´Ö¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ³¤´ß¤äÀî¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ÑÂ¬ÅÀ¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¤¿ÄÅÇÈ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÄÅÇÈ¤¬ÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤ÎÆ°¤
¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢ÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Î½»Ì±¤Ë¤¿¤À¤Á¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¡ÖÅ¬»þÅª³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å5»þ²á¤®¤ËÁíÍý´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢ÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Î½»Ì±¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¤Á¤Ë¹âÂæ¤äÈòÆñ¥Ó¥ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¹â¤¤°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤ÆÃÏ¿ÌÈ¯À¸¸å¡¢¤¿¤À¤Á¤Ë´±Å¡´íµ¡´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë´±Å¡Ï¢Íí¼¼¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÈï³²¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¡¢µßÌ¿µß½õ¤Ê¤É¤ÎºÒ³²±þµÞÂÐºö¡¢¹ñÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¬»þ¡¦Åª³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¿ÍÅª¡¢ÊªÅªÈï³²¤Ï³ÎÇ§Ãæ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¾ÜºÙ¤ÊÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á
ÀÄ¿¹¸©¤Ç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤ÏÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÄäÅÅ¤¬ÇòÀÐÂ¢²¦¤«¤é¿·ÀÄ¿¹¤Î´Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤ÏÅìµþ¤«¤é¿·ÀÄ¿¹¤ÎÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å5»þ15Ê¬¤¹¤®¡¢ÅÅµ¤ÀßÈ÷¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÄäÅÅ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿Å¾ºÆ³«¤Î¤á¤É¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢¾å±Û¡¦ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶»ÒÎÏ´Ø·¸
¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¤Ë¤è¤ë¤ÈÅìÄÌ¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¡¢½÷Àî¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ï°ÂÁ´µ¡Ç½¤Ë°Û¾ï¤Ê¤·¤È¤ÎÊó¹ð¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶È¯¼þÊÕ¤ÎÊü¼ÍÀþÎÌ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥Ý¥¹¥È¤ÎÃÍ¤Ë¤â°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÄ¿¹¸©Ï»¥ö½êÂ¼¤Ë¤¢¤ëºÆ½èÍý¹©¾ì¤â°Û¾ï¤Ê¤·¤È¤ÎÊó¹ð¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£