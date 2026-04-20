キャバ嬢もホストも税金からは逃れられない… 夜の街で実際に起こった“税金を巡る攻防戦”。歌舞伎町No.1ホスト兼税理士が見た人間ドラマ【書評】

キャバ嬢もホストも税金からは逃れられない… 夜の街で実際に起こった“税金を巡る攻防戦”。歌舞伎町No.1ホスト兼税理士が見た人間ドラマ【書評】