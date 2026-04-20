『人の余命で青春するな』同じアイドルグループだった人気俳優との因縁とは？ 主人公の恋にも進展が？ 『覆面系ノイズ』著者最新作5巻発売
『覆面系ノイズ』の作者・福山リョウコ氏が、漫画雑誌『花とゆめ』で連載中の青春グラフィティ『人の余命で青春するな』（白泉社）。そのコミックス最新5巻が、2026年4月20日（月）にリリースされた。
著者の福山氏は『悩殺ジャンキー』『モノクロ少年少女』『恋に無駄口』など、デビュー以来数々の話題作を手がけたヒットメーカーとして知られている。なかでも『覆面系ノイズ』は、高校生たちが等身大でもがき悩む姿を音楽に落とし込んだ作風が話題を呼び、累計発行部数200万部超のヒットを記録。2017年4月にはテレビアニメが放送され、同年11月には中条あやみ主演で実写映画化を果たすなど、メディア展開も盛んに行われてきた。
ヒロインの栗栖之依（くるす のえ）もそのひとりで、ワケあって1カ月ほど登校できなかった無名の俳優。とはいえ芸能界で成功しようという気概も、青春を謳歌しようという意欲も全く感じられない。書類審査を通過したオーディションでさえ落選を前提に受けるなど、どこかすべてを諦めたような雰囲気を漂わせている。
一方、クラスメイトの二宮音士（にのみや ねじ）は、役を勝ち取るために全力で努力を重ねる無名俳優。之依とは対照的な生き方をする人物であり、彼らが“共通の弱点”を克服するため、“死ぬ気で”青春を謳歌しようとする姿が描かれていく。
一見すると夢や希望に向かってひたすら走り抜ける青春グラフィティのように映るが、同作では物語の随所で「死」という不穏なワードが度々登場する。音士は目的を達成するための「覚悟」というニュアンスで口にするが、之依が発するそれは文字通りの意味。いわく、3年後に死んでしまうのだという。
とはいえ、決して悲観的な物語が展開されるわけではない。むしろ“迫りくる死”が青春の着火剤として機能し、全体的に前向きな印象を与えている。限られた高校生活の3年間に「余命」というタイムリミットを設けることで、将来ではなく「今」という時間の価値が際立つ。そうした緊張感に満ちた世界観こそが同作の大きな魅力だ。
現在、物語は過去に因縁を持つ音士と人気俳優・南雲有斗のエピソードを展開中。ふたりはかつて同じグループで活動していたが、ある出来事をきっかけにすれ違うようになった。今回発売される最新5巻は、そんな彼らにスポットが当てられている。
さらに学園生活では文化祭の準備もスタートし、之依と音士の恋愛模様にも進展が見られる予感。続刊を待ちわびていたファンはもちろん、同作に初めて触れる読者にとっても注目の一冊となりそうだ。