

岡山県庁

岡山県は、働いている世代に運動習慣をつけてもらおうと、日常生活に運動やスポーツを取り入れるためのポイントをまとめたリーフレット「職場の中でコツコツ健康づくり！」を2万5000部作成しました。岡山県のホームページでも見ることができます。

リーフレットでは「駐車場では入口から遠い場所に車を停めて歩く」「ランチは遠くの店に歩いて行く」など、日常生活で体を動かす機会を増やすための工夫を紹介していて、スマートフォンなどで歩数を管理することでやる気のアップにつながるとしています。

他にも、デスクワークや会議などでの「座りすぎ」が生活習慣病や認知症などのリスクを高めるとして、こまめに立ち上がることや、ストレッチをすることなどをすすめています。

こうした「身体活動」の量を少しずつ増やすことで、疲労感の軽減や集中力の向上、身体機能の低下の予防・改善などにもつながるとしています。

2021年の県民健康調査では、働いている世代で運動習慣のある人の割合が低かったため、県はこのリーフレットを活用し、日常生活に運動を取り入れるよう啓発していきたいとしています。