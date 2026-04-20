【1位〜6位】4月21日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】牡牛座 総合運：★★★★★

努力が報われたり、望んでいた以上の結果が出たりと、飛び上がるほど嬉しいことがあるかも。最高の運気を生かすためにも大切なのは、決して焦らないこと。呼吸を落ち着けて、ひとつひとつの行動を丁寧にしてみてください。



恋愛運

遠慮は無用の1日！「恥ずかしくて…」「困らせてしまうかも…」という理由で言えなかったことや、できなかったことを大胆に行動に移してみましょう！オドオドせず、堂々としていることが運気を生かすポイントです。



金運

お金に関してこれまで積み重ねてきた努力が、結果として現れそうな嬉しい金運です！｢本当に自分のやり方や考え方でいいのかな？｣と不安にならないで。あなたならではの方法をしっかりと貫けば、最高の運気を生かすことができます。



ラッキーアイテム：ローズクォーツ



ラッキーカラー：オリーブグリーン 恋愛運遠慮は無用の1日！「恥ずかしくて…」「困らせてしまうかも…」という理由で言えなかったことや、できなかったことを大胆に行動に移してみましょう！オドオドせず、堂々としていることが運気を生かすポイントです。金運お金に関してこれまで積み重ねてきた努力が、結果として現れそうな嬉しい金運です！｢本当に自分のやり方や考え方でいいのかな？｣と不安にならないで。あなたならではの方法をしっかりと貫けば、最高の運気を生かすことができます。ラッキーアイテム：ローズクォーツラッキーカラー：オリーブグリーン

【2位】天秤座 総合運：★★★★☆

信頼や尊敬の眼差しを浴びる運気。特に、自分とは違う意見に理解を示すと、あなたの輝きが何倍にも増していく日です。最初は納得できないことでも、じっくりと聞いて「なるほど」と肯定的に受け止めてみるといいでしょう。



恋愛運

普段とは違う話題を出したり、着る服の雰囲気を少し変えてみたりと、小さなイメチェンをするのがオススメの恋愛運。恋が一歩前進しそうです。出会いに関しても、これまでとは違う方法を試してみると、魅力が伝わりやすいでしょう。



金運

予定外の収入も大きな出費もなく、お金の動きは穏やかな運気です。金運を高めるポイントになるのは、自分のための投資。本を1冊買って勉強するなど、ちょっとした金額での自己投資をすると、未来の収入につながる可能性大！



ラッキーアイテム：判子



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】双子座 総合運：★★★★☆

「できるかもしれない」と感じたら、今日は深く考える前に実行してみて！自信がアップする流れを生み出すことができそう。「こうなるはず」と思い描いたとおりになりやすい日なので、ポジティブなイメージを抱いてください。



恋愛運

あなたを苦しめていた執着から解放される恋愛運。「どうしてもこの人がいい」「これは譲れない」というこだわりが、消えていくでしょう。誰かとの関係が限界だと感じたら、次に進む決断を。そのほうが幸せに近づけそうです。



金運

手に入れたい物や経験したいこと、始めたい事業などに対して、今日から貯金をスタートすると〇！最高の第一歩を踏み出すことができそうです。｢次にお金を使いたいことは、何なのか？｣と、考えてみるのも金運アップの方法。



ラッキーアイテム：カトラリー



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】乙女座 総合運：★★★★☆

無意識のうちに、経験を生かすことができる日です。何が起きても、冷静に受け止めて的確な判断ができるでしょう。急いで結論を出す必要があることは、ほとんど起こらない運気ですので、じっくり考えればいいのだと思っていてください。



恋愛運

特に意識しなくても、相手の話を上手に盛り上げることができて、キュンとさせてしまう日！あれこれと考えず楽しくおしゃべりをしていれば、運気を生かせます。褒めるときには、やや大げさに。まっすぐに目を合わせるのがポイント。



金運

｢成功している人とつながろう｣と考えて動いていくと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。目上の人や地位や権力がある人、これまで気後れしていた相手にも、自分から近づいてOK！堂々としながらも、敬意を示す態度を。



ラッキーアイテム：マグネット



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】水瓶座 総合運：★★★☆☆

いつもとは違う何かを求めたくなる日。ちょっと贅沢な料理や珍しい食材など、食事で非日常を感じることができると、1日の充実感がグンとアップします。ただし、奇抜な髪型や洋服へのイメチェンは、後悔する可能性があるため避けて。



恋愛運

いつもとは違うデート、これまでとは違うタイプの人…そんなふうに、恋愛にちょっと刺激がほしくなる日です。恋の相手がいるのなら、自分だけでなく、相手も楽しいことをすると◎。出会いの場合は、急いで進展させないのがポイント。



金運

後から収入を生み出すことに、今日のうちにお金をかけておく、これができるとお金との縁をグンと強くできる運気の日です。得意なことについて専門知識を身につけたり、スキルアップにお金をかけたりするといいでしょう。



ラッキーアイテム：ビーズ小物



ラッキーカラー：コーラルピンク

【6位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

じっくりと考えるということを、今日は心から楽しめたり味わえたりします。壁にぶつかっていることや、周りと意見が食い違うことについて、感じた何かを紙に書き出してみて。結論を出そうとしないほうが、充実した時間を過ごせます。



恋愛運

一緒にいる時間やコミュニケーションを取っている時間が長いと、いつの間にか会話がこじれてしまいそうな恋愛運。応援している気持ちや健康を気遣っている気持ちを伝えて、あとはそっとしておくのがベストな1日です。



金運

今日は、自分と友達との金銭感覚の違いを目の当たりにするかもしれません。最初は落ち込む可能性もありますが、冷静になれば｢大切なことに気づけた｣と思えるはず。少しでも見習いたいと感じたら、素直に話を聞いてみて。



ラッキーアイテム：バングル



ラッキーカラー：レモンイエロー