今日20日午後5時10分に、岩手県宮古で津波が観測されました。北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県では津波警報が発表されていて、解除されるまでは高い所で避難を続けてください。

岩手県宮古で津波を観測

今日20日午後5時10分に、岩手県宮古で津波が観測されました。観測された津波の高さは40センチです。北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県では津波警報が発表されていて、解除されるまでは高い所で避難を続けてください。





※追記:【津波観測の情報】20日午後5時42分発表これまでの最大波久慈港 0.8m宮古 0.4m大船渡 観測中釜石 観測中※追記【津波観測情報】20日午後5時53分発表これまでの最大波岩手県 久慈港 0.8m岩手県 宮古 0.4m青森県太平洋沿岸 八戸港 0.3m北海道太平洋沿岸中部 浦河 0.2m青森県太平洋沿岸 むつ小川原港 観測中岩手県 大船渡 観測中岩手県 釜石 観測中※追記【津波観測情報】20日午後6時13分発表これまでの最大波浦河 0.2m、えりも町庶野 0.2m白老港 0.1mむつ市関根浜 観測中、むつ小川原港 観測中、八戸港 0.3m宮古 0.4m、大船渡 観測中、釜石 観測中、久慈港 0.8m石巻市鮎川 0.2m※追記【津波観測情報】20日午後6時23分発表これまでの最大波浦河 0.3m、えりも町庶野 0.2m白老港 0.1mむつ市関根浜 観測中、むつ小川原港 観測中、八戸港 0.3m宮古 0.4m、大船渡 観測中、釜石 観測中、久慈港 0.8m石巻市鮎川 0.2m※追記【津波観測情報】20日午後6時42分発表これまでの最大波浦河 0.4m、えりも町庶野 0.2m白老港 0.2m、渡島森港 微弱むつ市関根浜 観測中、むつ小川原港 0.2m、八戸港 0.3m宮古 0.4m、大船渡 観測中、釜石 観測中、久慈港 0.8m石巻市鮎川 0.2m、仙台港 0.2m相馬 0.2m