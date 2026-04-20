【速報】岩手県宮古で津波観測 警報が解除されるまでは高い所に避難を
今日20日午後5時10分に、岩手県宮古で津波が観測されました。北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県では津波警報が発表されていて、解除されるまでは高い所で避難を続けてください。
岩手県宮古で津波を観測
今日20日午後5時10分に、岩手県宮古で津波が観測されました。観測された津波の高さは40センチです。北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県では津波警報が発表されていて、解除されるまでは高い所で避難を続けてください。
これまでの最大波
久慈港 0.8m
宮古 0.4m
大船渡 観測中
釜石 観測中
※追記【津波観測情報】20日午後5時53分発表
これまでの最大波
岩手県 久慈港 0.8m
岩手県 宮古 0.4m
青森県太平洋沿岸 八戸港 0.3m
北海道太平洋沿岸中部 浦河 0.2m
青森県太平洋沿岸 むつ小川原港 観測中
岩手県 大船渡 観測中
岩手県 釜石 観測中
※追記【津波観測情報】20日午後6時13分発表
これまでの最大波
浦河 0.2m、えりも町庶野 0.2m
白老港 0.1m
むつ市関根浜 観測中、むつ小川原港 観測中、八戸港 0.3m
宮古 0.4m、大船渡 観測中、釜石 観測中、久慈港 0.8m
石巻市鮎川 0.2m
※追記【津波観測情報】20日午後6時23分発表
これまでの最大波
浦河 0.3m、えりも町庶野 0.2m
白老港 0.1m
むつ市関根浜 観測中、むつ小川原港 観測中、八戸港 0.3m
宮古 0.4m、大船渡 観測中、釜石 観測中、久慈港 0.8m
石巻市鮎川 0.2m
※追記【津波観測情報】20日午後6時42分発表
これまでの最大波
浦河 0.4m、えりも町庶野 0.2m
白老港 0.2m、渡島森港 微弱
むつ市関根浜 観測中、むつ小川原港 0.2m、八戸港 0.3m
宮古 0.4m、大船渡 観測中、釜石 観測中、久慈港 0.8m
石巻市鮎川 0.2m、仙台港 0.2m
相馬 0.2m