高市早苗首相、地震受け地域住民に避難呼び掛け「より高い安全な場所へ」
20日午後3時53分ごろ、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森で最大震度5強の強い揺れを観測したことを受け、高市早苗首相が同日、自身のXを更新。津波警報が発表されている地域住民に向け、避難を呼び掛けた。
【写真】「より高い安全な場所へ」周辺住民に避難を呼び掛けた高市早苗首相の投稿
高市首相は午後5時22分、地震を受けて岩手県、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸で津波警報が発表されているとし、「津波警報が発表されている地域の皆様は、直ちに高台や避難ビルなど、より高い安全な場所へ避難してください」と呼び掛けた。
続けて「政府としては、地震発生後、直ちに『官邸危機管理センター』に『官邸連絡室』を設置し、私からの指示を踏まえ、被害状況の把握、救命・救助等の災害応急対策、国民に対する適時的確な情報提供などの対応に全力で当たっています」とした。
「現時点で、『人的・物的被害は確認中』との報告を受けていますが、これから、詳細な報告を受け、災害対応に当たってまいります」とした。
【写真】「より高い安全な場所へ」周辺住民に避難を呼び掛けた高市早苗首相の投稿
高市首相は午後5時22分、地震を受けて岩手県、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸で津波警報が発表されているとし、「津波警報が発表されている地域の皆様は、直ちに高台や避難ビルなど、より高い安全な場所へ避難してください」と呼び掛けた。
続けて「政府としては、地震発生後、直ちに『官邸危機管理センター』に『官邸連絡室』を設置し、私からの指示を踏まえ、被害状況の把握、救命・救助等の災害応急対策、国民に対する適時的確な情報提供などの対応に全力で当たっています」とした。
「現時点で、『人的・物的被害は確認中』との報告を受けていますが、これから、詳細な報告を受け、災害対応に当たってまいります」とした。