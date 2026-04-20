「どうしたん!?」真木よう子、久しぶりの外出前の心境を吐露。「緊張してしまう」「引きつってますね」
俳優の真木よう子さんは4月17日、自身のInstagramを更新。久しぶりに外出する前の心境を吐露し、驚きや共感の声が上がっています。
【写真】心境を吐露した真木よう子
ファンからは「どうしたん!?」「真木ちゃんでも緊張するの？」「引きつってますね」や「わかる……」「私も人に会う時はかなり緊張します」「その言葉に今、救われました！」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】心境を吐露した真木よう子
「少しだけ肩の力が抜けて玄関を出る」真木さんは「久しぶりに人に会うだけで、必要以上に緊張してしまう昨日の私」とつづり、1枚のセルフィーを投稿。心なしか、顔が引きつっているようにも見えます。また、続けて「『大丈夫。本当に嫌な人なんて、実はいなかったじゃないか』 内側のもう一人が静かに語りかける。少しだけ肩の力が抜けて玄関を出る」とも。意味深な表現ですが、真木さんのありのままの心境なのではないでしょうか。
2025年12月に第2子を出産2025年12月24日の投稿で、第2子を出産したことを発表した真木さん。3月18日の投稿では「産まれた娘から私は、愛を与えられている」「だから、怖い」「もらっているからこそ私は、ちゃんと返せているのか」と、育児をする中で感じたことを伝えました。2児の母となり、さまざまな気付きがあるのかもしれませんね。
(文:堀井 ユウ)