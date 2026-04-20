ディズニーストアに『リトル・マーメイド』新コレクション！ イラストレーター“mikko”が手掛けるトートバッグなど登場
「ディズニーストア」は、4月24日（金）から、イラストレーターのmikkoが描く『リトル・マーメイド』の新コレクションを、全国の店舗などで発売。一部店舗および公式オンラインストアでは、先行して4月21日（火）より順次販売される。
【写真】華やかなトートバッグも！ 描き起こしアートがかわいい新コレクション一覧
■やわらかな色使いと繊細なタッチ
今回登場するのは、イラストレーターのmikkoが手掛ける『リトル・マーメイド』のキャラクターをデザインし、やわらかな色使いと繊細なタッチで海の世界観を表現した描き起こしアートが楽しめる新コレクション。
ラインナップには、ドレス姿のアリエルの「ぬいぐるみ」や「ぬいぐるみキーチェーン」をはじめ、「ウォーターボトル」や「ハンカチーフ」など、毎日持ち歩きたくなる雑貨が用意される。
また、フリルが華やかな「トートバッグ」や、ビーズストラップがポイントの「カードホルダー」といったかわいいが詰まったアイテムも勢ぞろい。
さらに、ホログラム仕様の「ステッカーセット」や、ふわふわの毛並みが愛らしいマックスをモチーフにした「ポーチ」と「ブランケット」、シークレットコレクションとしてクリア素材がキュートな全6種の「マルチポーチ」も展開され、ファン心をくすぐるコレクションとなっている。
【写真】華やかなトートバッグも！ 描き起こしアートがかわいい新コレクション一覧
■やわらかな色使いと繊細なタッチ
今回登場するのは、イラストレーターのmikkoが手掛ける『リトル・マーメイド』のキャラクターをデザインし、やわらかな色使いと繊細なタッチで海の世界観を表現した描き起こしアートが楽しめる新コレクション。
また、フリルが華やかな「トートバッグ」や、ビーズストラップがポイントの「カードホルダー」といったかわいいが詰まったアイテムも勢ぞろい。
さらに、ホログラム仕様の「ステッカーセット」や、ふわふわの毛並みが愛らしいマックスをモチーフにした「ポーチ」と「ブランケット」、シークレットコレクションとしてクリア素材がキュートな全6種の「マルチポーチ」も展開され、ファン心をくすぐるコレクションとなっている。