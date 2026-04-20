愛知でも最大震度2を観測 震源地は三陸沖 青森で最大震度5強 北海道･青森･岩手の沿岸には津波警報【愛知･岐阜･三重の地震情報】
午後4時53分ごろ、青森県で最大震度5強を観測する地震がありました。
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北海道・青森・岩手では津波警報が出ています。
東海地方で津波に関する情報はありませんが、愛知県愛西市、弥富市、飛島村で震度2を観測。名古屋市や一宮市、春日井市、稲沢市、岐阜県岐阜市、中津川市、羽島市、三重県桑名市、鈴鹿市など広い範囲で震度1を観測しました。
震源は三陸沖で、震源の深さは約10キロ、マグニチュードは7.5と推定されます。
気象庁は、北海道・青森県・岩手県の沿岸に津波警報を発表しています。
【東海3県の震度詳報】
〈震度2〉
■愛知県
弥富市
愛西市
飛島村
〈震度1〉
■愛知県
名古屋千種区
名古屋東区
名古屋北区
名古屋中村区
名古屋昭和区
名古屋瑞穂区
名古屋熱田区
名古屋中川区
名古屋港区
名古屋南区
一宮市
春日井市
津島市
刈谷市
安城市
常滑市
稲沢市
東海市
大府市
知立市
尾張旭市
高浜市
清須市
みよし市
あま市
東郷町
大治町
蟹江町
東浦町
武豊町
■岐阜県
中津川市
岐阜市
羽島市
海津市
輪之内町
安八町
大野町
■三重県
桑名市
鈴鹿市
木曽岬町
朝日町
川越町