「３クラブと争うのは厳しい」“冷遇”→評価急上昇の日本代表MF、超名門も争奪戦に参戦か！獲得画策のプレミア昇格決定チームは劣勢「夢の移籍が…打撃を受けた」
坂元達裕が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のコベントリーは、４月17日にプレミアリーグ昇格を決めた。大橋祐紀と森下龍矢が所属するブラックバーンと敵地で１−１と引き分け、３試合を残して１部復帰を達成している。
プレミア昇格となれば、夏の補強は欠かせない。一部でうわさになったのが、リーズに所属する田中碧への関心だ。
コベントリーは昨季のチャンピオンシップで田中の活躍を見ている。一方、選手は今季、ダニエル・ファルケ監督の下で出場機会が減少。シーズン後の去就が騒がれていた。
だが、田中はここに来て再び評価を高めつつある。FAカップ準々決勝で先制点をあげ、チームの４強進出に貢献。さらにプレミアリーグ前節はマンチェスター・ユナイテッド相手に好パフォーマンスで賛辞を集めている。
超名門ユナイテッドはこの試合で田中に関心を抱いたのかもしれない。『TEAMtalk』は４月17日、日本代表MFに“赤い悪魔”、そしてニューカッスル、エバートンが興味を示していると報じた。
これを受け、『Football League World』は、「コベントリーの動きに影響するかもしれない」と報道。「（コベントリーの関心が）今後進展するかは分からないが、打撃を受けたかもしれない」と伝えている。
「コベントリーにとって、これらの３クラブと移籍市場で争うのが厳しいのは確かだろう」
「（田中獲得を）ファンが夢の移籍の可能性と見ているのは驚きではない。だが、クラブとランパードはほかに目を向ける必要があるかもしれない」
リーズは田中放出に前向きとも言われていたが、一方で契約延長の可能性も伝えられている。坂元と田中がチームメートとなってプレミアリーグで戦う可能性はあるのか、進展に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ダブルタッチでGKをかわしゴール寸前で…田中碧の超決定機逸
プレミア昇格となれば、夏の補強は欠かせない。一部でうわさになったのが、リーズに所属する田中碧への関心だ。
コベントリーは昨季のチャンピオンシップで田中の活躍を見ている。一方、選手は今季、ダニエル・ファルケ監督の下で出場機会が減少。シーズン後の去就が騒がれていた。
超名門ユナイテッドはこの試合で田中に関心を抱いたのかもしれない。『TEAMtalk』は４月17日、日本代表MFに“赤い悪魔”、そしてニューカッスル、エバートンが興味を示していると報じた。
これを受け、『Football League World』は、「コベントリーの動きに影響するかもしれない」と報道。「（コベントリーの関心が）今後進展するかは分からないが、打撃を受けたかもしれない」と伝えている。
「コベントリーにとって、これらの３クラブと移籍市場で争うのが厳しいのは確かだろう」
「（田中獲得を）ファンが夢の移籍の可能性と見ているのは驚きではない。だが、クラブとランパードはほかに目を向ける必要があるかもしれない」
リーズは田中放出に前向きとも言われていたが、一方で契約延長の可能性も伝えられている。坂元と田中がチームメートとなってプレミアリーグで戦う可能性はあるのか、進展に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ダブルタッチでGKをかわしゴール寸前で…田中碧の超決定機逸