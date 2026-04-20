タレントのマツコ・デラックス（53）が20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、新入社員へメッセージを送った。

新年度が始まり、間もなく3週間。番組では、近年のコンプライアンスに厳しい風潮を警戒してか、新入社員教育が甘めな企業から、「ホワイトすぎて」という理由で即退社する新人が増えているというニュースを取り上げた。

この話題に、まず株式トレーダーでタレントの若林史江が、愛息の少年野球チームを持ち出した。チームの指導方針は厳しめだというが、「緩すぎて辞めるという子もいる」という。すると、マツコが「本格的にやりたい子は、もっと厳しくして欲しいわけじゃない？」と続いた。

さらにマツコは「これさ、新入社員だけじゃなくない？全体的に緩くなっちゃったからさ、いてもしょうがないやって辞める人も多くなった」と、企業風土の移り変わりも指摘した。

MXでも今年度、新入社員がおり、マツコは生放送前に2人があいさつしに来てくれたと明かした。「先ほどMXの新入社員の男の子と女の子があいさつしに来て下さったじゃない？“すぐ辞めなさい”って言っておきました」。まさかのぶっちゃけに、スタジオには大きな笑いが。「フリーターをやっている方がましだから。2週間もいたら気づいているはずよ？まずいって。想像していたのと違ったと思ってるでしょう？」と、スタジオを見学した2人に問いかけていた。