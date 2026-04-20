タレントのマツコ・デラックスが２０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。首の脊髄の手術からの復帰２週目にして、ＭＣの垣花正を厳しく追及する一幕があった。

この日の番組の冒頭、第一声で「１人いくらくらい授業料、取ってるの？」といきなり垣花正主宰のアナウンススクールの授業料について質問したマツコ。

「全然、本当に少人数で人数絞ってやってますから」と答えた垣花だったが、「少人数と儲けってのは違うじゃないですか？ １人からボンッて取ってるんでしょ？」とマツコは追及の手を緩めず。

垣花が「月２万円いただいてます」と正直に答えると「そんな具体的な数字を…。生々しいわね」とマツコ。大島由香里アナウンサーが「結構、１人１人に丁寧に時間を割いて。リモートとかもやっていて」と、フォローしたが、マツコは「まだ闇はあるわね」とチクリ。垣花は「誠実に。闇は全然ないです」と言い切ったが、「それか、セクハラ目的とか？」とマツコが言うと「全然してないですよ。ちゃんと鉄のルールを守って。絶対に２人では会わないとかを守ってやらせていただいております」と垣花は話していた。

マツコは２月９日に生放送の「５時夢」に入院先から電話出演。３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告。約２か月の療養後、今月１３日の「５時夢」生放送で２か月ぶりに復帰。「もう働きたくない！。１時間前までは、このままバックれようと思ってた」などと、ぶっちゃけていた。