ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が15日より、アルパカッソと初のコラボレーションイベント「アルパカッソ 〜イチナナにやってきたッソ!〜」を開催している。

「アルパカッソ 〜イチナナにやってきたッソ!〜」

○限定デジタルプライズやグッズが贈呈

「アルパカッソ 〜イチナナにやってきたッソ!〜」は、17LIVEのユーザーであれば、誰でも参加することが可能。イベント期間中は、アルパカッソのキャラクターをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト(有料)が用意され、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、アルパカッソの限定デジタルプライズやグッズが贈呈される。



















【編集部MEMO】

｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。