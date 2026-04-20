17LIVE、アルパカッソとの初コラボレーションイベント開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が15日より、アルパカッソと初のコラボレーションイベント「アルパカッソ 〜イチナナにやってきたッソ!〜」を開催している。
「アルパカッソ 〜イチナナにやってきたッソ!〜」
○限定デジタルプライズやグッズが贈呈
「アルパカッソ 〜イチナナにやってきたッソ!〜」は、17LIVEのユーザーであれば、誰でも参加することが可能。イベント期間中は、アルパカッソのキャラクターをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト(有料)が用意され、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、アルパカッソの限定デジタルプライズやグッズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
「アルパカッソ 〜イチナナにやってきたッソ!〜」
○限定デジタルプライズやグッズが贈呈
「アルパカッソ 〜イチナナにやってきたッソ!〜」は、17LIVEのユーザーであれば、誰でも参加することが可能。イベント期間中は、アルパカッソのキャラクターをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト(有料)が用意され、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、アルパカッソの限定デジタルプライズやグッズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。