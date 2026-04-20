通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は６．８％に低下
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は６．８％に低下
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.80 6.13 5.34 7.02
1MO 7.93 6.14 6.32 7.10
3MO 8.22 6.02 6.81 7.01
6MO 8.62 6.17 7.36 7.31
9MO 8.84 6.35 7.71 7.54
1YR 8.96 6.54 7.95 7.68
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.49 9.60 6.96
1MO 7.38 9.68 7.07
3MO 7.76 9.49 7.15
6MO 8.33 9.62 7.39
9MO 8.68 9.71 7.58
1YR 8.86 9.78 7.74
東京時間16:33現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は6.8％付近に急低下している。週明けには８％台に上昇する場面があった。足元では、有事ドル買いの動きが一巡している。ただ、明日は日銀決定会合結果発表の１週間応答日となることから、再び水準が上がる可能性はある。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.80 6.13 5.34 7.02
1MO 7.93 6.14 6.32 7.10
3MO 8.22 6.02 6.81 7.01
6MO 8.62 6.17 7.36 7.31
9MO 8.84 6.35 7.71 7.54
1YR 8.96 6.54 7.95 7.68
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.49 9.60 6.96
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3MO 7.76 9.49 7.15
6MO 8.33 9.62 7.39
9MO 8.68 9.71 7.58
1YR 8.86 9.78 7.74
東京時間16:33現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は6.8％付近に急低下している。週明けには８％台に上昇する場面があった。足元では、有事ドル買いの動きが一巡している。ただ、明日は日銀決定会合結果発表の１週間応答日となることから、再び水準が上がる可能性はある。